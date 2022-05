FSG vor dem Neuaufbau

Biblis. Zum Abschluss zeigten die Handballerinnen der FSG Biblis/Gernsheim noch einmal, dass sie durchaus das Zeug für die Bezirksoberliga haben. Beim SV Erbach holten sie in ihrem letzten Rundenspiel nach großem Kampf und auch mit spielerischen Akzenten ein 27:27 (14:14)-Remis. Aber der Abstieg war schon zuvor besiegelt.

Die erste Aktion war gleich ein Ausrufezeichen der Bibliserinnen: Liboria Romano verwandelte in ihrem letzten Spiel am Ende einer langen Karriere einen Kempa-Trick zum 1:0. „Das sah gut aus. Aber danach haben wir den Schlag nicht gehört“, meinte FSG-Trainer Tobias Führer. Erbach überrannte die Gäste förmlich, setzte sich auf 7:3 (8.). ab. Führer reagierte, nahm eine Auszeit – und die zeigte Wirkung. Biblis legte ein deutlich besseres Rückzugsverhalten an den Tag, deckte besser und drehte binnen acht Minuten das Ergebnis zur eigenen 11:10-Führung. Bis zum 27:24 (52.) lief Biblis/Gernsheim wieder einem Rückstand hinterher, dann gelang in den letzten Minuten noch ein 3:0-Lauf zum 27:27-Remis. „Diesen Punkt haben sich die Mädels redlich verdient und er stellt einen positiven Abschluss der Runde dar“, fand der FSG-Coach. Dass es in dieser Saison nicht zum Klassenerhalt reichte, ist für Führer eine bittere Pille, auch wenn er den Rundenverlauf sehr gut einzuordnen weiß: „Der Kern der Mannschaft hat diesen Abstieg nicht verdient. Ich habe mich bei den Spielerinnen bedankt, dass sie bei alle den Nackenschlägen in dieser Runde ihren Mut und Zusammenhalt nicht verloren haben“, zog der erfahrene Trainer eine erste Bilanz.

Nun ist offen, wie es bei der FSG nach dem Abschied von Liboria Romano, Denise Nathmann, Monika Kusicke und dem Coach weitergeht. Die Planungen laufen auf Hochtouren und man will daransetzen, in der A-Liga einen Neustart zu schaffen.

FSG-Tore: Kerstin Mühlum (9/2), Denise Nathmann (7/1), Liboria Romano (4/2), Birte Seelinger (3), Katja Hensler, Miriam Schmitzer (je 2). me