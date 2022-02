FSG verliert deutlich

Biblis. Sie hatten sich so viel vorgenommen, die Handballerinnen der FSG Biblis/Gernsheim. Sie wollten nach der knappen 22:23-Hinspielniederlage Revanche nehmen und bei der HSG Fürth/Krumbach die Punkte entführen. Doch am Ende stand das Bezirksoberliga-Schlusslicht wieder mit leeren Händen da. Und das nicht einmal knapp, sondern deutlich mit 23:30.

„Wir haben alleine in der ersten Hälfte fünf, sechs hundertprozentige Chancen ausgelassen, dazu mindestens ebenso viele Fehlpässe produziert und daraus sechs Gegenstoßtore bekommen, während uns kein einziger Kontertreffer gelungen ist“, rechnete FSG-Trainer Tobias Führer nach der Niederlage vor. „Da muss man nicht lange überlegen, woran es lag.“

Tatsächlich gerieten die Ried-Handballerinnen schnell mit 0:3 ins Hintertreffen, berappelten sich dann kurzzeitig, um dafür nach dem 5:6 (12.) bis zum 5:15 (25.) abreißen zu lassen. „In dieser Phase haben wir sehr aufmerksam gedeckt und jeden Fehler der Bibliserinnen bestraft“, freute sich auf der anderen Seite der HSG-Trainer Martin Guthier.

In der zweiten Hälfte spielte Biblis/Gernsheim dann zwar etwas besser mit, aber an eine Aufholjagd war nicht zu denken. „Wir haben Moral bewiesen und die zweiten 30 Minuten isoliert betrachtet sogar mit 15:13 gewonnen“, zollte Tobias Führer seiner Mannschaft Lob. Und es wäre sogar ein noch engeres Ergebnis möglich gewesen, hätte die erneut stark ersatzgeschwächte FSG nicht fünf ihrer Ballgewinne direkt in Fehlpässe zum Gegner umgewandelt. „Wenn es nicht läuft, dann schmerzt so etwas natürlich umso mehr“, so Führer, der von einem absolut verdienten Sieg Fürths sprach.

FSG-Tore: Liboria Romano (7/5), Katja Hensler (4), Miriam Schmitzer, Denise Nathmann, Lisa Kreimes (je 3), Kerstin Mühlum (2), Jasmin Baschnagel (1). me