FSG nur mit Mini-Kader

Biblis. Bei den Handballerinnen der FSG Biblis/Gernsheim reagiert nach wie vor der Personalmangel. „Wir sind extrem dünn besetzt, auch weil aktuell noch drei Spielerinnen in Corona-Quarantäne sind“, hadert Trainer Tobias Führer vor dem Bezirksoberliga-Spiel am Sonntag (15.30 Uhr) bei der HSG Fürth/Krumbach.

Mit gerade einmal acht Feldspielerinnen und einer Torfrau rechnet Führer fürs Spiel gegen den Tabellenfünften. „Das ist umso ärgerlich, da Fürth eine Mannschaft ist, die uns liegt“, erinnert er an das Hinspiel, als seine Bibliserinnen gegen die ambitionierten Odenwälderinnen nur knapp mit 22:23 verloren. „Da hätten wir eigentlich einen Punkt verdient gehabt – mindestens“, so Führer. Doch seitdem haben sich die beiden Teams in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Während sich Fürth/Krumbach in der vorderen Tabellenhälfte etablieren konnte, treten die Ried-Handballerinnen auf dem letzten Platz auf der Stelle.

Mehr Auswahl bei Fürth/Krumbach

Am vergangenen Wochenende hatte die FSG das Kellerduell gegen den Vorletzten HC VfL Heppenheim wegen Corona-Infektionen im Team kurzfristig absagen müssen und damit eine weitere Gelegenheit verpasst, um vielleicht die ersten Punkte im Jahr 2022 einzufahren. „Jetzt, mit dem Mini-Kader, wird es natürlich extrem schwer, etwas in Fürth zu holen“, weiß Führer, dass die Odenwälderinnen personell in der Regel gut besetzt sind, eine offensive Deckung spielen und mit ihrem Umschaltspiel aufs Tempo drücken.

Dass die Gastgeberinnen auch mehrere Ausfälle zu beklagen haben, dürfte keine großen Auswirkungen haben, schließlich verfügt Fürth/Krumbach auch noch über eine zweite Mannschaft und eine A-Jugend, aus der bei Bedarf aufgefüllt werden kann. Zwischen den Teams herrscht ein reger Austauschund dadurch verfügt Trainer Martin Gutimmer über ausreichend Spielerinnen. „Das ist leider bei uns hier in Fürth nicht der Fall. Wir haben keine zweite Mannschaft mehr, keine Jugend, aus der man mal Aushilfen bekommen könnte“, sieht Führer nicht nur tabellarisch große Unterschiede zu den Odenwälderinnen. me

