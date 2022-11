FSG Lola weiterhin im Lernprozess

Lampertheim. Es ist eine Gratwanderung: Die FSG Lola gehört zweifelsfrei zu den spielstärksten Teams in der Frauenhandball-Bezirksoberliga. Gleichzeitig ist sie aber Aufsteiger und verfügt somit nur in Teilen über Erfahrung in dieser Liga oder gar darüber hinaus. Daher wird Trainer Dieter Petermann nicht müde, den Lernprozess seines Teams zu betonen und vor allem von Außen herangetragene Titelambitionen abzublocken: „Wir wollen uns in der Liga etablieren, wollen ins vordere Drittel. Aber mehr auch nicht.“ Insbesondere die jüngste 28:29-Niederlage in Bieberau führt der Coach auf die fehlende Erfahrung zurück: „Wenn wir da cleverer spielen, gewinnen wir“, ist er sich rückblickend sicher. Aber seine Mannschaft hat das „Vollgas-Spiel“ durchgezogen, statt in einer Schwächephase mal auf die Bremse zu treten. „Das sind Dinge, die wir einfach noch lernen müssen.“

Nun kommt auf die Lolas die nächste Herausforderung zu: Am Sonntag um 15.45 Uhr empfangen sie in der Lampertheimer Jahnhalle die TGS Walldorf, die mit 6:4 Punkten und Rang fünf in direkter Reichweite der FSG (3., 8:4) liegt. „Das wird gleich wieder eine richtig schwere Aufgabe“, warnt Petermann, betont aber zugleich auch: „Wer mich kennt, der weiß, dass ich jedes Spiel gewinnen will. Und zu Hause ganz besonders.“ me