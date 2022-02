FSG Lola schüttelt Büttelborn ab

Lampertheim. Der Meisterschaftskampf in der Bezirksliga A spitzt sich zu: Durch einen in der zweiten Hälfte souveränen 23:17 (10:8)-Heimsieg distanzierten die Handballerinnen der FSG Lola den bisherigen Verfolger TV Büttelborn. Mit den Lolas und der ESG Crumstadt/Goddelau liegen nur noch zwei Teams gleichauf mit 14:2 Punkten an der Spitze.

„Ich denke, nach diesem Spiel wird die Meisterschaft zwischen uns und Crumstadt entschieden werden“, sagte FSG-Trainer Dieter Petermann. Dass vor dem Rückspiel eine Entscheidung fällt, kann er sich kaum vorstellen. Somit gilt es fortan, bis zum Spitzenspiel am 30. April Woche für Woche eine konzentrierte Leistung abzuliefern und die Punkte einzufahren.

Katrin Grieser verwandelte alle sieben Siebenmeter. © Jürgen Strieder

In der ersten Hälfte entwickelte sich gegen Büttelborn eine Partie auf Augenhöhe. Die Lolas legten zwar meist vor, schafften es aber nicht, sich Luft zu verschaffen. „Es war ein schnelles Spiel von beiden Seiten, aber wir kamen in den ersten 30 Minuten noch nicht gut zurecht“, bemerkte Petermann, der in der Halbzeitpause einige Umstellungen vornahm. Mit Erfolg. Die Gastgeberinnen kamen besser ins Spiel und setzten sich auf 14:9 (35.) ab. „Büttelborn hatte da nichts mehr entgegenzusetzen“, so der FSG-Trainer.

Immer passende Antwort parat

Der Vorsprung der Lolas wuchs zeitweise auf sieben Tore an, pendelte sich dann bei fünf bis sieben Treffern ein. Nach dem 19:14 (49.) sah sich die FSG einer ganz offensiven 3:3-Deckung Büttelborns gegenüber. Die Gäste versuchten alles, um die Partie noch einmal zu drehen und mit einem Sieg ihre eigenen Meisterschaftsambitionen zu wahren. Doch die Spielgemeinschaft aus Lorsch und Lampertheim hatte die passende Antwort parat, ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und feierte einen verdienten 23:17-Heimsieg.

„Das war eine sehr gute, konzentrierte Leistung von uns“, bilanzierte Petermann, der den Willen und Kampfgeist, aber auch die taktische Konsequenz seiner Spielerinnen lobte. Herausragend war allerdings Torhüterin Eva Wirth. „Sie war ein ganz starker Rückhalt. Ohne sie wäre das um einiges enger geworden“, ist der Trainer überzeugt. So parierte Wirth unter anderem gleich sechs von insgesamt zehn Strafwürfen, darüber hinaus noch einige weitere gute Chancen Büttelborns. Auf Lola-Seite zeigte sich hingegen die erfahrene Katrin Grieser als extrem nervenstark, verwandelte alle ihre sieben Siebenmeter.

Die FSG-Handballerinnen haben über das Faschingswochenende frei, ehe es am 6. März zum nächsten Verfolger, dem Liga-Dritten SKG Roßdorf, geht: „Das wird auch noch ein schweres Spiel. Aber wenn wir unsere Leistung abrufen und konzentriert arbeiten, dann holen wir uns auch da die Punkte“, ist Petermann, der früher selbst Coach bei den Roßdorferinnen war, überzeugt.

FSG-Tore: Katrin Grieser (8/7), Vanessa Ehret, Janna Brötzmann, Nadine Gärtner (je 3), Petra Fassoth, Yvonne Höbel (je 2), Nadine Koob, Serena Clement (je 1). me

