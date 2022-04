FSG Lola hangelt sich gerade so ins Ziel

Lampertheim. Schwerer als erwartet taten sich am Sonntagabend die A-Liga-Handballerinnen der FSG Lola in eigener Halle gegen den Tabellensiebten TGB Darmstadt. Erst durch einen Treffer von Nadine Koob 30 Sekunden vor dem Ende rettete der Titelanwärter einen 23:22 (11:10)-Sieg. Dabei hatte die FSG noch zehn Minuten zuvor souverän mit 21:16 (51.) geführt.

„Ich habe schon zuvor gesagt, dass ich Darmstadt stärker einschätze als es der Tabellenplatz aussagt. Und heute hatten sie auch noch Verstärkungen aus der ersten Mannschaft dabei, wodurch die Qualität noch einmal gestiegen ist“, zollte Trainer Dieter Petermann (Bild) den Gästen Respekt: „Das war ein gutes Spiel und wichtig war, dass wir am Ende kühlen Kopf bewahrt und die Punkte geholt haben.“

Zähe erste Halbzeit

© Thorsten Gutschalk

Schon in der Anfangsphase taten sich die Gastgeberinnen in der Lampertheimer Jahnhalle schwer, lagen 2:5 zurück (7.). Und der Außenseiter spielte weiter mutig, fand immer wieder Lücken in der FSG-Deckung. Erst nach dem 6:9 (20.) stabilisierte sich Lorsch/Lampertheim allmählich und machte aus dem 8:10 (26.) bis zur Pause ein 11:10.

Nach dem Seitenwechsel schien das Team von Trainer Petermann seiner Favoritenrolle gerecht zu werden, setzte sich auf 18:14 (42.) und schließlich auf 21:16 nach einem Doppelschlag von Vanessa Ehret ab. Doch kurz darauf begann mit einer Zeitstrafe gegen Ehret (53.) das große Zittern bei den Gastgeberinnen. Darmstadt, trainiert vom ehemaligen Bibliser Frauen-Coach Bernd Seiberth, witterte Morgenluft und egalisierte – begünstigt von einer weiteren Zeitstrafe gegen Vanessa Moßgraber (57.) – zum 21:21 und zweieinhalb Minuten vor dem Ende zum 22:22.

Rückspiel steht sofort an

Beide Seiten vergaben ihre nächsten Angriffe, ehe Nadine Koob 30 Sekunden vor der Schlusssirene die Nerven behielt und ihrem Team die beiden wichtigen Punkte rettete. „Unterm Strich haben wir einfach zu viele Chancen liegengelassen und hatten auch bei sieben, acht Pfostentreffern Pech“, wollte Petermann gar nicht allzu hart mit seinen Spielerinnen ins Gericht gehen. Durch den Erfolg bleiben die Lolas nach Minuspunkten Tabellenführer. Und direkt nach der Osterpause haben sie die Gelegenheit zu zeigen, dass der Zittersieg ein Ausrutscher war: Dann geht es am 24. April gleich im Rückspiel wieder gegen die TGB Darmstadt II. Und unterschätzen wird die FSG den Gegner dann ganz sicher nicht.

FSG-Tore: Nadine Koob (6), Vanessa Ehret, Katrin Grieser (je 5), Nadine Gärtner (4/2), Petra Fassoth, Nina Kornmann, Selina Bornschein (je 1). me (Bild: Torsten Gutschalk)