FSG Lola gibt Gas

Lampertheim. „Wir sind auf einem guten Weg und funktionieren als Team immer besser“, freute sich Dieter Petermann, Trainer des Frauenhandball-A-Ligisten FSG Lola, nach dem 31:19 (14:11)-Kantersieg gegen die SKG Roßdorf.

Dabei sah es in der ersten Hälfte nicht nach einem so klaren Erfolg für die Spielgemeinschaft aus Lampertheim und Lorsch aus. Beim 4:5 lag die FSG noch zurück und erst nach dem 9:8, als Petermann seine Deckung auf eine offensivere 5:1 umstellte, lief es besser. Bis zur Pause erspielten sich die Gastgeberinnen eine 14:11-Führung. Im zweiten Abschnitt platzte dann der Knoten: „Das war Tempohandball vom Feinsten“, so Petermann. Ballgewinn wurden immer wieder zu Kontern genutzt und bereits beim 19:11 (35.) war klar, dass die Lolas nichts anbrennen lassen werden. „Roßdorf hatte keine Chance mehr“, musste auch Dieter Petermann nicht mehr um die Punkte bangen.

Angeführt von den beiden neunfachen Torschützinnen Vanessa Ehret und Katrin Grieser überrannte die FSG die Gäste und baute den Vorsprung über 23:13 (46.) und 26:14 (53.) bis zum 31:19-Endstand aus. „So darf es weitergehen“, meinte Petermann.

FSG-Tore: Vanessa Ehret, Katrin Grieser (je 9), Nadine Gärtner (5), Maren Reinhard (3), Nadine Koob (2), Janna Brötzmann, Lena Biedermann, Verena Alter (je 1). me

