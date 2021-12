FSG Lola deklassiert auch Rüsselsheim

Lorsch/Lampertheim. Wer soll diese Mannschaft noch stoppen? Das fragt sich die Konkurrenz in der Frauen-Bezirksliga A schon lange und nach dem Kantersieg am Sonntagabend scheint die Antwort klar: Niemand. Die A-Liga-Handballerinnen der FSG Lola sind für die anderen Teams dieser Spielklasse zu stark und wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dann war es der 42:12 (19:7)-Kantersieg gegen die HSG Rüsselsheim/Bauschheim/Königstädten. Die Gäste kamen als Herausforderer in die Klosterstadt, waren neben der FSG die einzige Mannschaft, die noch verlustpunktfrei war – und dann wurde das Team vom Tempospiel der Lolas förmlich überrollt.

Selbst der sonst eher zurückhaltende FSG-Trainer Dieter Petermann gab nach der Machtdemonstration zu, dass man die Meisterschaft inzwischen ins Visier nehmen würde. „Aber erstmal müssen wir noch im Januar die ersten beiden Spiele gewinnen. Siegen wir gegen die Verfolger TGB Darmstadt und Crumstadt, dann denke ich auch, dass uns niemand mehr aufhalten kann“, formulierte der Übungsleiter ungewohnt offensiv.

Die über 100 Zuschauer sahen von Beginn an eine überlegene FSG. Das 1:0 markierte Vanessa Ehret und sie setzte auch den Schlusspunkt zum 42:12.

Starke Defensive als Fundament

Die junge Spielerin kam am Ende auf 15 Treffer, war zu keiner Zeit zu stoppen. Sie klaute in der Deckung Bälle zum Konter, war im Angriff im Eins-gegen-Eins nicht zu halten und hatte am Ende mehr Treffer erzielt, als die gesamte Rüsselsheimer Mannschaft. „Keine Frage, Vanessa hat sehr gut gespielt. Aber es war vor allem wieder eine herausragende Teamleistung. Jede Spielerin hatte ihren Anteil. Dadurch, dass ich viel wechseln konnte, ist es uns gelungen, das wahnsinnig hohe Tempo über die gesamte Dauer beizubehalten und so dominant aufzutreten“, lobte Petermann das Kollektiv.

Die Grundlage zum Erfolg wurde in einer sehr beweglichen, aufmerksamen Deckung und einem schnellen Umschaltspiel gelegt. Doch nicht nur mit Kontern war die Spielgemeinschaft aus TV Lampertheim und Tvgg Lorsch erfolgreich, auch im Positionsangriff lief es wie am Schnürchen: „Da waren schon richtig tolle Kombinationen dabei und die Chancenverwertung war auch gut“, so Petermann.

Über 7:2 und 12:5 (17.) setzte sich die FSG auf 16:6 und 19:7 zur Pause ab. Und wer nun dachte, angesichts der hohen Führung würden die Gastgeberinnen im zweiten Abschnitt einen Gang zurückschalten, hatte sich getäuscht: Beim 33:9 (48.) lagen die Lolas mit 24 Toren vorne, beim 42:12-Endstand sogar mit 30. Der vermeintliche Herausforderer aus Rüsselsheim konnten einem schon leid tun.

Jetzt gibt Dieter Petermann seinen Spielerinnen erst einmal eine Pause, aber schon am 3. Januar bittet er zum ersten Training des neuen Jahres. „Wir werden uns dann akribisch auf das erste Spiel bei der TGB Darmstadt am 15. Januar vorbereiten“, so der Coach, dessen Aussage fast schon wie eine Drohung an den nächsten Gegner klingt.

FSG-Tore: Vanessa Ehret (15), Katrin Grieser (8/4), Nadine Koob (6), Yvonne Höbel, Nadine Gärtner, Maren Reinhard (je 3), Lea Gaebler (2), Vanessa Moßgraber, Lena Biedermann (je 1). me

