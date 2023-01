FSG hat beim Primus nichts zu verlieren

Biblis. Sie haben nichts zu verlieren, die Handballerinnen der FSG Biblis/Gernsheim. „Aber wenn alles passt, sind wir keinesfalls chancenlos. Wir fahren mit einem guten Gefühl dorthin“, meint Trainer Sascha Schnöller vor der Begegnung beim Tabellenführer SKG Roßdorf.

Am vergangenen Wochenende kassierten die Bibliserinnen eine unglückliche 27:28-Niederlage gegen die TGB Darmstadt, die aber schnell abgehakt wurde. „Obwohl wir verloren haben, ist die Stimmung gu“, hat Schnöller beobachtet. „Wir haben sehr gut trainiert, es waren bisher immer 14 Spielerinnen im Training, was auch zeigt, dass es ihnen Spaß macht und sie motiviert sind.“ Mit diesem Rückenwind will Schnöller versuchen, den Titelfavoriten zu ärgern. Auf alle Fälle will man sich besser aus der Affäre ziehen, als bei der 12:22-Hinspielniederlage.

Trainerfrage noch offen

„In der Abwehr müssen wir etwas aggressiver und im Angriff zielstrebiger agieren, uns mehr bewegen“, fordert Schnöller. Darüber hinaus muss das Rückzugsverhalten passen. Positiv ist, dass der gesamte Kader zur Verfügung steht und somit auch ausreichend Wechselmöglichkeiten, um die Intensität hoch zu halten.

Noch keine Klarheit herrscht indes bezüglich der Trainerfrage für die kommende Saison. Nachdem Schnöller bekanntgab, nach der Runde den Frauen-Landesligisten TuS Zwingenberg zu übernehmen (wir berichteten), bedeutet dies nicht gleichzeitig, dass er für die FSG-Frauen nicht mehr zur Verfügung steht. „Klar ist, dass ich die Bibliser Männer nicht weitermache. Fürs Frauenteam haben wir noch keine Entscheidung getroffen“, will er sich Ende des Monats mit der Mannschaft und Lars Dotzauer, mit dem er zusammen das Team trainiert zusammensetzen. „Dann werden wir weiterschauen und die Planung vorantreiben“, meint Schnöller. me