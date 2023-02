FSG greift nach Platz zwei

Biblis. Immer besser in Schwung kommen die Handballerinnen der FSG Biblis/Gernsheim: Mit der ESG Crumstadt/Goddelau besiegte das Team des Trainerduos Sascha Schnöller und Lars Dotzauer am Sonntag eines der Schwergewichte der A-Liga. Mit 28:21 (13:11) setzte sich Biblis beim Tabellenzweiten durch und verbesserte sich selbst auf Rang vier. Selbst auf Crumstadt sind es jetzt nur noch zwei Zähler Abstand und damit scheint die Vize-Meisterschaft in greifbarer Nähe.

In der Anfangsphase hatten die Gurkenstädterinnen allerdings einige Probleme mit der höherklassig erfahrenen Paloa Vladimirov im Rückraum der Gastgeberinnen. Doch nach dem 7:10 ordnete Schnöller eine enge Deckung gegen die routinierte Spielerin an, was prompt Wirkung zeigte. Mit einem 5:0-Lauf machte die FSG aus dem 8:11 (23.) ein 13:11 zur Pause.

Nach dem Seitenwechsel leistete sich Biblis dann allerdings einige individuelle Patzer, was Crumstadt/Goddelau ausnutzte und wieder mit 16:14 (41.) in Führung ging. „Danach zeigten wir aber unser bestes Gesicht und zogen wieder Tor um Tor davon“, sah Schnöller in der Folge eine ganz starke Leistung seiner Mannschaft. Beim 18:16 (45.) war die Partie wieder gedreht, beim 23:19 (52.) war die FSG auf der Siegerstraße und baute den Vorsprung gegen nun ganz offensiv agierende Gastgeberinnen bis zum 28:21-Endstand aus.

Mit dem neuerlichen Sieg scheint die kurze Ergebniskrise der Bibliserinnen vergessen. Was nun noch fehlt ist allerdings die Planungssicherheit für die kommende Runde. So ist bislang die Trainerfrage nicht geklärt, das Duo Dotzauer/Schnöller fungiert noch als Interimslösung. „Wie es weitergehen wird, wird sich aber auch in den nächsten zwei Wochen klären“, so Sascha Schnöller.

FSG-Tore: Julia Schiefer (10/6), Miriam Schmitzer (6), Saskia Laudenbach (4), Katja Hensler (3), Birte Seelinger, Lisa Argentino (je 2), Marina Silz (1). me