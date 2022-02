FSG glaubt an Chance

Biblis. Als Tabellenletzter starten die Handballerinnen der FSG Biblis/Gernsheim am Samstagabend (18.30 Uhr) in der Rückrunde der Bezirksoberliga. Im Kellerduell gegen den Vorletzten HC VfL Heppenheim würde FSG-Coach Tobias Führer gerne punkten. „Auch wenn wir wissen, wie schwer die Situation ist, wollen wir in der Rückrunde auf alle Fälle auch ein paar Punkte einsammeln“, so der Trainer. „Heppenheim zu Hause wäre da eine gute Gelegenheit.“ Die Kreisstädterinnen haben mit 4:10 Zählern gerade einmal einen Punkt mehr auf dem Konto als die FSG (3:17). Das Hauptproblem der FSG ist nach wie vor die personelle Situation: Mit neun Feldspielerinnen und einer Torfrau wird man in das Kellerduell gehen. „Dennoch wollen wir uns so teuer wie möglich verkaufen“, so Führer. me

