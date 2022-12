FSG geht mit Sieg in die Winterpause

Biblis. „Das war wieder extrem nervenaufreibend“, musste Armin Schulz, Trainer des Fauenhandball-A-Ligisten FSG Biblis/Gernsheim erst einmal kräftig durchatmen: Mit 22:20 (11:10) gewann sein Team bei der TGB Darmstadt, drehte dabei in der Schlussphase einen 15:17-Rückstand. „Unsere Abwehr war heute bärenstark, dazu kam eine ganz starke Leistung unserer beiden Torhüterinnen“, lobte Schulz Lea Lindner, die in der ersten Hälfte zwischen den Pfosten stand, und Monika Kusicka, die sich in der zweiten Hälfte mehrfach auszeichnen konnte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nicht wirklich rund lief es dagegen in der Offensive. Darmstadt deckte immer wieder Katja Hensler kurz, womit die FSG arge Probleme hatte. Phasenweise wechselte sie dann an den Kreis, wodurch mehr Druck aus dem Rückraum gemacht werden konnte. „Das haben wir sicherlich nicht ideal gelöst“, so Schulz. Hervorragend war indes wieder die kämpferische Einstellung seiner Mannschaft: „Ich denke, dadurch haben wir die Partie auch gewonnen. Wir wollten einfach mehr“, findet der FSG-Coach.

Nächstes Spiel am 15. Januar

In der ersten Hälfte lief es für die Gurkenstädterinnen gut, ab dem 5:2 (5.) führten sie immer wieder mit drei Toren. Erst kurz vor der Pause schlichen sich Fehler ein, was die Gastgeberinnen nutzten, um auf 10:11 zu verkürzen. Nach dem Seitenwechsel gelang Darmstadt gleich der Ausgleich und ab dem 13:12 (38.) war es die TGB, die vorlegte.

Mehr zum Thema Handball-A-Liga Belohnung bleibt aus Mehr erfahren Handball-A-Liga Noch mal alles raushauen Mehr erfahren Handball-A-Liga Kein gewöhnlicher Aufsteiger Mehr erfahren

Beim 15:17 (47.) schienen die Darmstädterinnen die besseren Karten zu haben. Doch Biblis/Gernsheim kämpfte sich zurück, egalisierte und zog mit einem 3:0-Lauf nach dem 19:19 (54.) entscheidend auf 22:19 (59.) davon. „Dieser Sieg war ganz wichtig. Jetzt gehen wir mit einem ausgeglichenen Punktekonto in die Winterpause“, ist Armin Schulz angesichts der 8:8 Punkte erleichtert, aber auch froh, dass nun erstmal die Akkus wieder aufgeladen werden können. Weiter geht es für die FSG erst am 15. Januar – und dann steht gleich das Rückspiel gegen die TGB Darmstadt an.

FSG-Tore: Miriam Schmitzer (6), Jasmin Baschnagel (5), Julia Schiefer (5/1), Laura Schmidt (3), Lisa Argentino (2), Katja Hensler (1). me