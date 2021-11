FSG geht mit 16:30 unter

Biblis. „So hoch möchte keiner verlieren, aber wir hätten heute noch zwei Stunden spielen können und es wäre nichts geworden“, meinte Tobias Führer, Trainer der FSG Biblis/Gernsheim, nach der 16:30 (5:14)-Schlappe im Bezirksoberliga-Auswärtsspiel gegen die HSG Bieberau-Modau. „Die Gastgeberinnen waren auf jeder Position besser besetzt und haben den Direktvergleich gewonnen“, meinte der Coach und sah daher Bieberaus deutlichen Sieg als hochverdient an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bieberau setzt sich früh ab

Doch seinen Handballerinnen machte er keinen Vorwurf: „Gerade die zweite Hälfte war gar nicht so schlecht. Das ist wirklich kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Die Moral war intakt und die kleinen Ziele, die wir uns in den zweiten 30 Minuten gesetzt haben, wurden auch erfüllt“, sah Führer durchaus positive Ansätze, die Mut für die nächsten, eher lösbaren Aufgaben machen.

Von Anfang an bestimmte Bieberau-Modau das Geschehen, setzte sich von 4:3 auf 8:3 (17.) und weiter bis zum 14:5-Pausenstand ab. Und auch wenn die Bibliserinnen nicht aufsteckten, so konnten sie in der zweiten Hälfte nicht verhindern, dass die ambitionierte HSG ihren Vorsprung über 18:9 auf 25:11 (51.) bis zum 30:16 ausbaute.

FSG-Tore: Liboria Romano (6/3), Katja Hensler, Janina Werner (je 3), Saskia Laudenbach, Miriam Schmitzer, Denise Nathmann, Kerstin Bonifer (je 1). me

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2