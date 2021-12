FSG Biblis unter Druck

Biblis. Eine gute Trainingswoche liegt hinter den Handballerinnen der FSG Biblis/Gernsheim. Zum letzten Spiel vor der Weihnachtspause will das Bezirksoberliga-Team im Heimspiel gegen die HSG Dornheim/Groß-Gerau noch einmal alle Kräfte mobilisieren, um mit einem Erfolg das Tabellenende zu verlassen.

„Es ist kein vorentscheidendes Spiel, aber schon ein Fingerzeig“, meint FSG-Trainer Tobias Führer. „Wenn wir gewinnen, machen wir ein paar Plätze gut. Wenn wir gegen den direkten Konkurrenten verlieren, sind wir erstmal alleiniges Schlusslicht“, rechnet der Coach vor. Beim Blick auf die Tabelle wundert es zunächst, dass Dornheim als Tabellensechster als „direkter Konkurrent“ bezeichnet wird, aber tatsächlich hat die HSG nur zwei Punkte mehr auf dem Konto als die Bibliserinnen, die komplette zweite Tabellenhälfte ist extrem dicht beisammen.

„Deshalb ist ja auch im neuen Jahr noch einiges möglich. Aber ein Sieg gegen Dornheim/Groß-Gerau wäre enorm wichtig – auch für den Kopf“, glaubt Führer, der bis auf Torhüterin Lea Milius seine Bestbesetzung zur Verfügung hat. „Das müssen wir jetzt nutzen und alles in die Waagschale werfen“, möchte der Trainer an die jüngste gute Leistung gegen den Meisterschaftskandidaten Walldorf anknüpfen. Denn auch wenn die FSG dort mit 21:30 verloren hat, „war das über weite Strecken richtig gut. Erst als uns in der zweiten Hälfte die Kraft ausging, wurde es noch deutlich“, hat Führer beobachtet. Jetzt sind die Wechselmöglichkeiten wieder vorhanden, Dornheim qualitativ sicherlich eher auf Augenhöhe und von daher ist ein Heimsieg das erklärte Ziel. me