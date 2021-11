FSG auf Punkte aus

Biblis. Vier Teams sind in der Frauenhandball-Bezirksoberliga noch ohne Zähler – zwei davon treffen am Sonntag um 15.15 Uhr in der Bibliser Pfaffenau-Halle aufeinander, wenn die FSG Biblis/Gernsheim die HSG Langen empfängt.

„Wir hoffen in diesem Spiel auf eine Chance auf Punkte“, ist FSG-Trainer Tobias Führer durchaus zuversichtlich. „Langen gehört wohl eher nicht zu den stärksten Mannschaften der Liga und nachdem wir uns in der letzten Woche beim 22:23 gegen Fürth/Krumbach teuer verkauft haben und nur knapp an einem Punktgewinn vorbei geschrammt sind, wollen wir jetzt etwas Zählbares holen“, so Führer. Wichtig wird für die FSG sein, dass man mehr Konstanz ins Spiel bringt, nachdem man sich gegen Fürth mit zwei Schwächephasen um die Punkte brachte.

Fehlen wird bei Biblis/Gernsheim allerdings Torhüterin Lea Milius, die auf unbestimmte Zeit aus privaten Gründen pausieren wird. „Das ist für uns schon ein Rückschlag“, gibt Führer zu, „aber da müssen wir jetzt durch und das gemeinsam kompensieren“. me