FSG atmet endlich auf

Biblis. „Das war Balsam für die Seele nach den vorangegangenen zwei knappen Niederlagen“, war Tobias Führer, Trainer des Frauenhandball-Bezirksoberligisten FSG Biblis/Gernsheim, nach dem ersten Saisonsieg erleichtert. Und der fiel gleich richtig deutlich aus: Mit 29:14 (13:10) fertigten die Ried-Handballerinnen die HSG Langen ab.

„Wir waren richtig gut in der Deckung, haben insbesondere auf den Halbpositionen sehr griffig agiert“, lobte Führer, der zudem in Lea Milius, die wider Erwarten doch mit auflaufen konnte, einen glänzenden Rückhalt sah: „Defensiv haben wir den Grundstein für diesen Erfolg gelegt.“ Dabei agierten die Bibliserinnen äußerst diszipliniert, was sich auch in der Tatsache widerspiegelt, dass es keine einzige Zeitstrafe gegen die FSG gab, nicht einmal eine Gelbe Karte. In anderen Spielen hieß es dann häufig, das Team habe zu brav gespielt, aber diesmal war Tobias Führer „einfach sehr zufrieden“.

Starker Auftritt

Bis auf 9:4 setzte sich Biblis/Gernsheim schon nach einer Viertelstunde ab, dann leistete sich die Mannschaft ein paar schwache Würfe, was Langen nutze, um zur Pause wieder zu verkürzen. Doch die FSG wollte diesen ersten Saisonsieg und ging mit diesem unbändigen Willen dann in die zweite Spielhälfte. Von 13:10 erhöhten die Gastgeberinnen binnen zehn Minuten auf 19:10 und lagen beim 23:13 (48.) erstmals sogar mit zehn Treffern vorne. Als Langen aufsteckte, schraubte Biblis den Vorsprung bis zum 29:14-Endstand in die Höhe. „Ganz ehrlich: Da haben wir überperformed“, gab Tobias Führer zu. „Was wir in der zweiten Hälfte in der Offensive gezeigt haben, das war ideal“, freute er sich über den Kantersieg, „der uns natürlich auch Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben geben wird“, ist er überzeugt.

FSG-Tore: Saskia Laudenbach (7), Miriam Schmitzer (5), Liboria Romano (5/2), Katja Hensler, Denise Nathmann (je 3), Lisa Argentino (2), Birte Seelinger, Jasmin Baschnagel, Jana Henninger, Lisa Götz (je 1). me

