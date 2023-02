Frühe Entscheidung

Heddesheim. Einen schlechten Tag hat die SG Heddesheim im Heimspiel der Frauenhandball-Badenliga gegen den TV Brühl erwischt. Mit 21:26 (10:15) unterlag das Team von Coach Marcus Otterstätter, geriet dabei schon in der ersten Hälfte auf die Verliererstraße. Gegen die robuste Gäste-Deckung tat sich Heddesheim von Beginn an schwer, lag schnell mit 1:5 (7.) im Hintertreffen, weil zudem auch einige der wenigen guten Chancen ausgelassen wurden. Die Angriffsflaute, gepaart mit zunehmender Unsicherheit, spielte Brühl in die Karten, das kurz vor dem Seitenwechsel mit 14:7 (28.) führte.

Im zweiten Abschnitt spielten die Heddesheimerinnen etwas besser mit, verkürzten nach dem 14:20 (40.) auf 17:21 (47.), aber nach dem 21:24 (53.) lief die Zeit davon, um vielleicht doch noch einen Punktgewinn ins Visier zu nehmen. Die SGH öffnete nun etwas die Deckung, Brühl behielt die Nerven. me