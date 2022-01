Friedrichsfeld schiebt sich auf Rang zwei

Mannheim. Einen gelungenen Jahresauftakt haben die Badenliga-Handballer des TV Friedrichsfeld gefeiert: Im ersten Pflichtspiel 2022 setzten sie sich souverän mit 24:17 (13:6) bei der SG Leutershausen II durch und verbesserten sich mit nun 11:5 Punkten auf den zweiten Tabellenplatz. „Das war ein stabiler Start, eine ordentliche Leistung“, fand TVF-Spielertrainer Tobias Seel.

Leutershausen, das mit 2:14 Zählern Letzter ist, hatten aber auch große personelle Probleme: Neben drei Langzeitverletzten befanden sich drei Spieler in angeordneter Quarantäne. Dieses Fehlen von mehreren Leistungsträgern konnten die Bergsträßer nie kompensieren.

Luca Schmitt war ein sicherer Rückhalt für den TV Friedrichsfeld. © Berno Nix

Nach einem zähen Beginn (3:3, 12.) erhöhte Friedrichsfeld die Schlagzahl und setzte sich auf 6:3 und 10:4 (24.) ab. Bis zur Pause führten die Gäste mit 13:6. Die gerade einmal sechs Gegentore unterstrichen, dass es in erster Linie die Deckung war, die an diesem Abend den Unterschied machte.

Hinzu kam, dass Luca Schmitt im TVF-Tor eine sehr gute Leistung ablieferte. Dies – gepaart mit der fehlenden Durchschlagskraft des SGL-Rückraums – sorgte dafür, dass auch in der zweiten Hälfte keine Spannung mehr aufkam. Über 18:9 (44.) und 22:12 (51.) feierten die Gäste einen überzeugenden 24:17-Erfolg. „Wir haben das ganz seriös gespielt. Nicht überragend, aber konzentriert und souverän“, meinte Friedrichsfelds Sprecher Florian Kuhn. Und dann richtete man den Blick gleich wieder nach vorn: Am nächsten Samstag steht das schwere Heimspiel gegen die HG Oftersheim/Schwetzingen II (5., 10:6 Punkte) an – und damit gegen einen direkten Konkurrenten um einen Platz unter den ersten Vier, der zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde berechtigt. Wie stark die HG ist, musste am Sonntagabend der TSV Amicitia Viernheim erfahren.

HG Oft./Schw. – Viernheim 34:29

„Die lange Pause hat uns definitiv nicht gutgetan“, meinte TSV-Amicitia-Trainer Christian Müller nach der Niederlage. In seinen Augen hat sich die eher mäßige Trainingsbeteiligung in den vergangenen Wochen auch in der mäßigen Leistung gegen die HG widergespiegelt. „Mit 13 technischen Fehlern und zehn vergebenen freien Würfen gewinnt man hier nicht. Oftersheim/Schwetzingen hat eine starke Mannschaft, die man nicht im Vorbeigehen bezwingt“, ärgerte sich Müller nach der Niederlage.

Dabei erwischten die Südhessen einen guten Start, führten 6:2 (13.), kassierten dann aber einige Konter und die Gastgeber bekamen Oberwasser. „Bei uns hat die Bereitschaft in der Rückwärtsbewegung gefehlt“, monierte der Viernheimer Coach. Zudem bekam man den überragenden Steven Beck (8 Tore) nie in den Griff. Die Begegnung blieb zwar bis in die Schlussphase eng, und noch beim 27:27 (53.) war der Ausgang völlig offen, „aber dann machte es den Eindruck, dass die HG den Sieg mehr wollte“, fand Müller, der die 29:34-Schlappe aber auch als „um ein paar Tore zu hoch“, ansah.