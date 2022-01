Fortschritt trotz Niederlage

Lampertheim. Auch wenn das Ergebnis deutlich ausfiel, sah Achim Schmied, Trainer des Handball-Bezirksoberligisten TV Lampertheim, die Leistung bei der HSG Weschnitztal nicht so schlecht: „Wir haben uns wieder etwas gesteigert gegenüber dem Spiel gegen Arheilgen am Donnerstag“, gab er am Samstagabend zu Protokoll. Auf den 32:29-Erfolg gegen Arheilgen folgte eine klare 26:35 (11:17)-Schlappe – allerdings „gegen eine Spitzenmannschaft“, wie Schmied betonte.

Tatsächlich verfügen die Odenwälder mit dem Regionalliga-erfahrenen Marcel Bolling über einen herausragenden Torhüter, die Qualität des früheren slowakischen Nationalspielers Marian Kleis ist ebenso bekannt. „Dazu kommen richtig gute Spieler wie Benedikt Brehm“, so Schmied. Zwar musste sein Gegenüber Dennis Rybakov auch noch auf einige verletzte oder kranke Leistungsträger verzichten, was aber angesichts der Qualität nicht so sehr ins Gewicht fiel, wie die Ausfälle von Tizian Karb und Benjamin Eschenauer auf TVL-Seite.

Einbruch vor der Pause

Bis zum 4:5 (10.) und 5:7 (15.) war Lampertheim in Schlagdistanz. „Wir haben dann ein paar technische Fehler fabriziert, die ebenso bestraft wurden wie die Fehlwürfe gegen Bolling“, musste Schmied mit ansehen, wie der Rückstand auf 7:13 und 10:17 wuchs. Als Weschnitztal nach dem Seitenwechsel das 20:11 (33.) nachlegte, war die Entscheidung gefallen. „Aber ausschlaggebend war sicherlich die Phase gegen Ende der ersten Hälfte. Da sind wir entscheidend ins Hintertreffen gekommen“, meinte der TVL-Coach.

In den letzten 20 Minuten entwickelte sich ein offenes, torreiches Spiel, in dem Lampertheim wieder zu seinem Tempospiel fand. „Wir liefen in den letzten zwei Monaten kaum mal eine ordentliche zweite Welle. Das ist uns zum Ende hin dann ein paar Mal gelungen. Das stimmt mich zuversichtlich“, sah Schmied in der Niederlage einige gute Ansätze. „Wir kamen spät ins Tempo-Spiel, aber dann lief es doch noch“, hofft er, dass seine Mannschaft in den nächsten Wochen wieder das Gaspedal findet.

HSG-Trainer Dennis Rybakov machte ihm dabei Mut: „Ich bin froh, dass wir das Spiel so deutlich dominiert haben. Lampertheim ist eine Mannschaft, gegen die man sich extrem schwertut, wenn sie ins Laufen kommt. Aber heute hat man ihnen auch die Ausfälle angemerkt und dass ihnen das Donnerstags-Spiel noch in den Knochen steckte.“

Schmied ist überzeugt, dass die Partie ein Schritt in die richtige Richtung war: „Jetzt bereiten wir uns intensiv auf das Spiel am Sonntag gegen Erfelden vor“, erklärt der TVL-Coach mit Blick auf die Tabellenkonstellation. Schließlich sieht es so aus, dass Lampertheim (9.) und Erfelden (8.) in die Abstiegsrunde müssen. „Und da werden die Punkte mitgenommen. Umso wichtiger ist es, da zu gewinnen“, so Schmied. Und tatsächlich schmerzt unter dem Gesichtspunkt die Niederlage in Weschnitztal noch weniger, denn die HSG wird wohl in die Aufstiegsrunde einziehen und damit fallen die Zähler gegen sie für die Spargelstädter aus der weiteren Wertung.

TVL-Tore: Alex Kühr (6), Pfendler (6/1), Fröhlich (3), Kettler, Deissler (je 2), Nick Kühr, Nieter (je 2/1), Größler, Hedderich, Heiler (je 1). me