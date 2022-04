Fehler sind ab sofort unerwünscht

Groß-Rohrheim. Das Unternehmen Klassenverbleib verzeiht ab jetzt nichts mehr: Am Sonntag (15.30 Uhr) starten die Handballer des TV Groß-Rohrheim bei der MSG Umstadt/Habitzheim II in die Abstiegsrunde der Landesliga. „Unsere Chancen sind nicht schlecht, aber wir dürfen keine Punkte mehr liegenlassen“, beschreibt TVG-Trainer Tim Borger die Ausgangsposition.

Die Groß-Rohrheimer starten als Drittletzter mit 4:8 Zählern, konnten alle vier Punkte aus der zuvor gespielten Runde mitnehmen. „Das war enorm wichtig“,meint Borger. Zum Vergleich: Bieberau-Modau, das eigentlich fünf Zähler geholt hatte, steht nun mit 1:11 Punkten fast schon aussichtslos am Tabellenende, nachdem vier Punkte gegen Teams gewonnen wurden, die nun in der Aufstiegsrunde am Ball sind.

Banger Blick nach oben

Für Borger ist aber klar, dass noch viel Arbeit in den verbleibenden Partien auf seine Mannschaft wartet. „Im Idealfall werden wir am Ende in der Abstiegsrunde Dritter im Siebener-Feld, dann sind wir auf jeden Fall sicher“, schaut er mit bangem Blick auf die Ligen darüber. Denn dort entscheidet sich, ob nur zwei oder sogar vier Mannschaften aus der Landesliga absteigen werden. „Das ist alles noch sehr unklar“, warnt Borger.

Ein Start-Erfolg bei Umstadt/Habitzheim, das aktuell mit 6:2 Punkten Rang drei innehat, würde da natürlich schon guttun. Und gelingt dann auch noch am nächsten Freitag ein Heimsieg gegen den Vierten TGS Niederrodenbach, „dann würde das schon sehr viel besser aussehen“, hofft Borger auf vier Punkte aus den beiden Partien. „Aber ganz egal wie es läuft: Die Mannschaft will in der Abstiegsrunde noch einmal alles geben und die Chance wahren. Uns ist bewusst, dass ab jetzt jedes Spiel ein Endspiel für uns ist“, sah der Trainer zuletzt trotz dünner Besetzung wegen Verletzungen und Krankheit eine gute Trainingsarbeit.

Von Spiel zu Spiel schauen

Wobei sein Eindruck nun auch schon über eine Woche her ist. Denn seitdem konnte er krankheitsbedingt nicht mit seiner Mannschaft trainieren und wird auch am Sonntag noch nicht wieder auf der Bank sitzen können. „Ich gehe davon aus, dass ich nächste Woche aber wieder dabei bin. Aber die Mannschaft ist bei Thomas Fox und Andreas Ochs in guten Händen“, ist Tim Borger überzeugt.

Gespannt ist der Trainer auch darauf, wie sich die beiden Ersten der Abstiegsrunde, die MSG Roßdorf/Reinheim und der TSV Pfungstadt, ab jetzt verkaufen werden. Beide Mannschaften haben schon ein Punktepolster und vor allem Roßdorf kann kaum mehr in Bedrängnis geraten. „Man muss schauen, wie die beiden Teams spielen, wenn sie komplett sicher sind. Da kann es hintenraus auch mal zu überraschenden Ergebnissen kommen“, meint Borger, der aber noch nicht zu weit nach vorne blicken möchte: „Wir tun gut daran, von Spiel zu Spiel zu schauen.“ me

