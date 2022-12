Eulen ohne Probleme

Rostock. Die Zweitliga-Handballer der Eulen Ludwigshafen haben ihre Siegesserie ausgebaut. Am Freitagabend schafften die Pfälzer den achten Streich in Folge. Die Mannschaft von Trainer Michel Abt gewann beim stark ersatzgeschwächten HC Empor Rostock mit 39:29 (22:15). Erfolgreichster Torschütze der Ludwigshafener war Alex Falk mit sieben Toren.

Bei den Eulen kehrten Mittelmann Jan Remmlinger und Rückraumakteur Sebastian Trost in den Kader zurück. Die Ludwigshafener spielten im Angriff mit hohem Tempo und führten nach fünf Minuten mit 6:2. Die Rostocker wirkten beeindruckt. Hinzu kam bei den Eulen ein starker Auftritt von Torwart Ziga Urbic, der im ersten Durchgang zwei Siebenmeter parierte. Nach dem dritten Treffer von Lion Zacharias lagen die Eulen in der OSPA Arena mit 14:7 (17.) vorne. Bis zur Pause hielten die Ludwigshafener, die die Sieben-zu-Sechs-Taktik wieder gut spielten, souverän den Sieben-Tore-Vorsprung. Jannek Klein erzielte in der ersten Halbzeit fünf Treffer.

Bührer geht nach der Saison

Auch nach dem Seitenwechsel gaben die Eulen gleich vollen Schub. Pascal Bührer erzielte das 23:15 (31.). Die Rostocker leisteten sich in der Offensive jede Menge Fahrkarten. Falk sorgte auch für die erstmalige Zehn-Tore-Führung der Eulen – 25:15 (34.). In der Folge hielten die Pfälzer die Rostocker auf Distanz und feierten einen 39:29-Kantersieg. Torwart Urbic glänzte mit neun Paraden.

Eulen-Spieler Pascal Bührer, wird die Ludwigshafener indes im Sommer 2023 nach fünf Jahren verlassen. Bührer, der nach seinem Achillessehnenriss in der vergangenen Saison acht Monate ausgefallen war und zu Beginn der neuen Runde sein Comeback gab, kehrt zu seinem Heimatverein TSV Köndringen/Teningen zurück.

Eulen: Asanin, Urbic - Zacharias (4), Meyer-Siebert (4), Haider (2), Bührer (6), Trost (2), Falk (7), Eisel (3), Remmlinger, Gorpishin, Salger (2), Schaller(1), Klein (6), Durak (2), Neuhaus. bol