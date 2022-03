Erster Matchball

Heddesheim. Zwei Spiele haben die Handballerinnen der SG Heddesheim noch zu absolvieren – und in denen soll der dritte Rang in der Gruppe A der Badenliga verteidigt werden. „Dann wären wir in der Aufstiegsrunde und hätten unser Ziel erfüllt“, erklärt SGH-Trainer Marcus Otterstädter.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Doch einfach wird das nicht: Am Samstag (16 Uhr) müssen die Heddesheimerinnen erstmal zum Tabellenführer TV Brühl. „Da können wir befreit aufspielen und haben nichts zu verlieren“, meint Otterstädter. „Unser Hauptaugenmerk liegt auf dem letzten Spiel eine Woche später beim TSV Rot“, blickt der Übungsleiter bereits voraus. „Wenn wir dort gewinnen, dann sollte es reichen. Wenn wir schon in Brühl punkten könnten, wäre das natürlich klasse. Wir werden auf alle Fälle alles versuchen.“

Im Hinspiel unterlagen die Heddesheimerinnen dem TVB in eigener Halle mit 17:21, waren dabei meist auf Augenhöhe, ehe in der Schlussviertelstunde nach dem 14:14 etwas die Luft ausging. Das könnte auch nun wieder geschehen, denn Otterstädter kann noch nicht abschätzen, welcher Kader ihm zur Verfügung steht. „Mit Corona haben wir derzeit glücklicherweise keine Probleme, aber haben einige kranke und angeschlagene Spielerinnen. Da muss man einfach abwarten, wie sich das bis zum Spiel entwickelt.“ me

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2