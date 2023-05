Erhobenen Hauptes aus der Saison

Groß-Rohrheim. Mit dem zehnten Spiel ohne Niederlage, davon neun Siege, beendete der TV Groß-Rohrheim am Samstagabend die Saison in der Handball-Bezirksoberliga. Gegen die HSG Bensheim/Auerbach zeigte der TVG noch einmal seine Klasse, begeisterte seine Fans in der wieder sehr gut besuchten Bürgerhalle und legte den Grundstein für eine gelungene Saisonabschlussfeier der gesamten Abteilung, die direkt im Anschluss an die Partie stattfand. Durch den 38:31 (18:13)-Erfolg verbesserte sich das Team von Trainer Frank Herbert noch auf Rang vier in der Abschlusstabelle und hat sich damit direkt hinter den vor der Saison als Meisterschaftsfavoriten genannten Teams Roßdorf/Reinheim, Pfungstadt und Fürth/Krumbach eingereiht.

Einig ist man sich beim TVG, dass die vergangenen so erfolgreichen Monate Lust auf mehr gemacht haben und dass man in der nächsten Saison gleich weiter oben mitmischen möchte, nachdem die Hinserie mit dem zwischenzeitlichen achten Rang nicht gerade ideal verlief. „Aber unterm Strich steht eine sehr gute Entwicklung meiner Jungs. Das lässt uns positiv nach vorne blicken“, meinte Herbert.

Verzichten muss Groß-Rohrheim allerdings zukünftig auf zwei Akteure, die gerade gegen Bensheim/Auerbach noch einmal zeigten, wie wichtig sie für ihre Mannschaft sein können: Torhüter Jonas Sartorius wurde in der 22. Minute eingewechselt „und hat eine richtig gute Leistung abgeliefert“, lobte Frank Herbert. Und auch Till Haas zeigte nicht nur wegen seiner sieben Treffer seine Führungsqualitäten. „Er ist nicht umsonst unser Kapitän und auf und abseits des Spielfelds kaum zu ersetzen“, weiß der TVG-Coach, welch große Lücke die beiden Abgänge hinterlassen. Doch aus beruflichen Gründen stehen sie erst einmal nicht mehr für die erste Mannschaft zur Verfügung. „Das müssen wir jetzt im Kollektiv versuchen aufzufangen“, sagte Herbert.

Gegen Bensheim taten sich die Ried-Handballer nur in der ersten Hälfte richtig schwer, lagen sogar mit 8:10 (19.) hinten. Dann stellte Herbert seine Deckung um, ließ fortan statt in der 6:0 mit einer 5:1-Formation agieren, bei der Justus Fröhlich auf der vorgezogenen Position den Gästen das Leben schwermachte. „Diese Umstellung hat uns Sicherheit gebracht und Torerfolge über das Umschaltspiel“, betonte der Trainer.

Sein Gegenüber, HSG-Coach Moritz Brandt, attestierte den Gastgebern „eine starke Leistung. Das haben sie richtig gut gespielt“. Allerdings gab er auch zu bedenken, dass bei ihm einige Leistungsträger fehlten. „Das war mit zunehmender Dauer nicht zu kompensieren“, sagte Brandt. Dennoch agierten beide Teams nach dem Seitenwechsel mit offenem Visier. „Es war ein richtig tolles, temporeiches Spiel, das den Zuschauern Spaß gemacht hat“, meinte Frank Herbert, dessen Team nach dem Seitenwechsel über 25:18 (40.) und 29:23 (49.) nichts mehr anbrennen ließ.

Gäste können nur noch verkürzen

In der Schlussphase verkürzten die Gäste zwar noch mehrmals auf vier Tore, näher ließ der TVG sie aber nicht mehr herankommen. „Das war ein rundum gelungener Abschluss gegen einen starken Gegner“, bilanzierte Herbert, der neben Sartorius und Till Haas noch Niklas Fries und Louis Erlemann aus der geschlossenen Teamleistung hervorhob.

TVG-Tore: Niklas Fries (10/2), Till Haas, Erlemann (je 7), Fröhlich, Anthes, Sebastian Haas (je 4), Heß, Ehlert (je 1). me