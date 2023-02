Ergebniskrise überwinden

Groß-Rohrheim. „Jetzt müssen wir liefern“, stellt Frank Herbert, Trainer des Handball-Bezirksoberligisten TV Groß-Rohrheim, vor dem Heimspiel am Sonntagabend um 18 Uhr gegen den TV Siedelsbrunn unmissverständlich klar und ergänzte: „Bei uns muss jetzt jeder wissen, um was es geht. Die kurze Ergebniskrise muss überwunden werden“, meint der Coach nach zuletzt sechs sieglosen Spielen.

Mit der Partie gegen Siedelsbrunn startet eine Serie von sechs Heimspielen in Folge. Und klar ist: An deren Ende will man einige Plätze vom aktuellen achten Rang aus gutgemacht haben. „Ich schaue aber momentan gar nicht so weit nach vorne. Für mich ist wichtig, dass wir jetzt punkten und das jeder im Team einen Schritt nach vorne macht“, so Herbert, der ein Höchstmaß an Konzentration und daraus resultierend auch Konsequenz im Spiel fordert. „Das haben wir in den letzten Wochen schon etwas vermissen lassen. Wir hatten immer wieder mal gute Phasen, aber dann hat die letzte Konsequenz gefehlt“, weiß der Coach.

Ziel: Stabile Defensive

Bildet zusammen mit Luca Fox das Torwart-Duo: Alexander Wägerle. © Nix

Als Mutmacher dient den Groß-Rohrheimern dabei durchaus der jüngste Auftritt beim Titelaspiranten MSG Roßdorf/Reinheim. „Wenn es uns gelingt, an die wirklich gute zweite Hälfte anzuknüpfen, dann sieht das gut aus“, ist Herbert überzeugt. Gerade die bewegliche 6:0-Deckung gefiel ihm dabei gut, dass es am Ende eine 26:32-Niederlage setzte, war in erster Linie Schwächen im ersten Abschnitt zuzuschreiben. „Wenn wir defensiv gut stehen, dann kommen wir auch ins Umschaltspiel und zu unseren einfachen Toren. Das muss jetzt gegen Siedelsbrunn unser Ziel sein“, gibt der TVG-Übungsleiter die Richtung vor.

Dabei hat er durchaus Respekt vor den Siedelsbrunnern, die – obwohl ihr Rückzug aus der Bezirksoberliga in die Bezirksliga C schon länger bekannt ist – nach wie vor couragierte, gute Leistungen abliefern. „Das ist eine ganz unangenehm zu spielende Mannschaft mit vielen erfahrenen Spielern, die einem das Leben schwer machen können“, weiß Herbert noch aus dem Hinspiel, als sein Team gut begann, dann aber nur noch einen 33:29-Erfolg über die Zeit brachte. „Auch da fehlte phasenweise wieder die Konstanz. Das darf uns nun im Heimspiel nicht passieren“, so der Übungsleiter, der bis auf Levi Gabel und David Wägerle alle Spieler an Bord haben sollte.

David Wägerle noch keine Option

„Levi ist leider privat verhindert, David hat sich im Training am Knie verletzt. Da wissen wir aber noch nicht, wie schlimm es ist“, erklärt Herbert, der mit David Wägerle aber ohnehin nicht gerechnet hatte. Er befindet sich im Aufbautraining und sollte bei der zweiten Mannschaft Spielpraxis sammeln. „Er entwickelt sich gut. Ich hoffe, dass die Verletzung nicht zu schwer ist“, drückt er dem Keeper die Daumen. Gegen Siedelsbrunn wird das zuletzt stabile Duo Alexander Wägerle und Luca Fox zwischen den Pfosten stehen. me