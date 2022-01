Enttäuschung bei der SGH

Heddesheim. Im Kellerduell gegen den TSV Rot unterlagen die Badenliga-Handballerinnen der SG Heddesheim in eigener Halle mit 17:21 (12:10) und sind nun hinter Rot Tabellenletzter. Dabei hatte man sich im Heddesheimer Lager so viel vorgenommen, wollte mit einem Sieg den Anschluss an die vordere Tabellenhälfte herstellen und die Chance auf die Aufstiegsspiele wahren.

„Unsere Mannschaft blieb deutlich hinter ihrem Leistungsvermögen zurück“, fand SGH-Pressesprecher Theo Geiger. Dabei legten die Heddesheimerinnen anfangs meist knapp vor und führten in der 25. Minute sogar 11:8. Nach der Pause drehte Rot das Ergebnis zum eigenen 14:13 und baute nach dem 16:15 (44.) die Führung auf 20:15 sechs Minuten vor dem Ende aus. Erst nach langen 13 Minuten ohne Torerfolg traf Christina Fahrnbach wieder zum 16:20 (58.), aber die Entscheidung war schon gefallen.

TSVA Viernheim – TV Brühl 20:21

Eine Flut von neun Zeitstrafen sowie drei vergebene Strafwürfe und weitere ungenutzte Chancen waren ausschlaggebend für die knappe Heimniederlage der Südhessinnen. Tabellenführer Brühl hatte zwei starke Phasen, in denen er von 5:5 auf 11:5 (21.) und von 14:13 (36.) auf 17:14 (42.) erhöhte, aber Viernheim kam mit großem Kampfgeist immer wieder ran. Beim 19:19 (57.) gelang Julia Fischer der Ausgleich, das 20:20 in der gleichen Minute markierte Luisa Minich für die Mannschaft von Trainerin Steffi Dietrich. Doch nach der neuerlichen Führung Brühls reichte es in den letzten beiden Angriffen nicht mehr zum Ausgleich, so dass der TSV Amicitia am Ende mit leeren Händen dastand. me

