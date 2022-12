Enttäuscht ins neue Jahr

Groß-Rohrheim. Sie wollten sich mit einem Sieg in die Weihnachtspause verabschieden, mit einem guten Gefühl ins neue Jahr gehen. „Das war unsere Vorgabe. Jetzt aber ärgern wir uns fünf Wochen“, war Frank Herbert, Trainer des Handball-Bezirksoberligisten TV Groß-Rohrheim, nach der 26:30 (11:12)-Niederlage bei der HSG Bensheim/Auerbach sauer. Phasenweise zeigte der TVG zwar sein Können. Aber zum überwiegenden Teil war das Spiel fehlerbehaftet „und wir haben uns nicht an unsere Absprachen gehalten“, haderte Herbert, der zudem den letzten Biss bei seinen Spielern vermisste: „Bensheim hat auch sehr viel Körperlichkeit in die Partie gebracht. Das haben wir leider nicht so angenommen, wie es nötig wäre.“

In der ersten Viertelstunde wirkten die Groß-Rohrheimer unkonzentriert, hatten in Abwehr und Angriff keinen Zugriff. „Wir hatten uns auf die taktischen Varianten der HSG Konzepte zurecht gelegt, sie aber nicht genutzt“, so der Trainer. Erst nach dem 5:8 (15.) wurde es allmählich besser, aus dem 7:10 machte der TVG mit einem 4:0-Lauf ein 11:10 (25.). Dann wurden drei Chancen vergeben – darunter ein Strafwurf. Zur Pause hieß es somit 11:12.

In seiner Kabinenansprache wurde Herbert diesmal etwas deutlicher. „Es wurde laut“, gibt er zu. Dabei fand er offenbar die richtigen Worte, denn die Ried-Handballer kamen wesentlich engagierter aus der Pause, drehten das Resultat zum 18:15 (43.). „Das war eine richtig gute Phase von uns. Da hat man gesehen, was die Jungs können“, lobte Herbert, der dann aber mitanschauen musste, wie schnell sein Team wieder einbrechen kann. Nach dem 20:20 (47.) wechselte die Führung mehrfach, wobei sogar noch eine doppelte Unterzahl schadlos überstanden wurde, nachdem Alexander Heß nach einem Foul eine Zeitstrafe kassierte und Sebastian Haas wegen Meckerns gleich mit raus musste (52.). Beim 25:25 (55.) war der TVG wieder vollzählig, aber kassierte ausgerechnet in dieser Phase drei Gegentreffer in Folge zum 25:28 (58.). In den letzten zweieinhalb Minuten setzte Herbert alles auf eine Karte, ließ eine offene Manndeckung praktizieren, aber es half nichts mehr.

„Absolut nicht nötig“

„Jetzt gehen wir statt als Vierter und einem guten Gefühl als enttäuschender Achter mit gerade einmal 15:11 Punkten in die Pause. Das war so absolut nicht nötig“, ärgerte sich der Herbert, richtete dann aber den Blick wieder nach vorne: „Natürlich war das bitter, aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir in der Rückrunde nur noch vier Auswärtsspiele haben. Da wollen wir noch einige Plätze gutmachen“, so der Coach, der von seiner Mannschaft allerdings eine andere Einstellung einfordert: „So wie in den ersten 20 Minuten in Bensheim darf man in dieser starken, ausgeglichenen Liga nicht auftreten.“

TVG-Tore: Niklas Fries (15/6), Till Haas, Alexander Anthes (je 4), Sebastian Haas (2), Fröhlich (1). me