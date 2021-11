Entspannt gegen den Titelanwärter

Lampertheim. „Das ist für uns ein Bonus-Spiel“, meint Achim Schmied, Trainer des Handball-Bezirksoberligisten TV Lampertheim, vor dem Auftritt am Samstagabend beim Meisterschaftskandidaten HSG Fürth/Krumbach. „Wir können dort ganz locker auftreten. Fürth hat den Druck und muss gewinnen“, stellt Schmied die Ausgangssituation klar.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Den Spargelstädter kommt dabei zu Gute, dass sie mit der gewünschten Ausbeute von 4:2 Punkten in den Odenwald fahren. Diese kamen aber anders zu Stande, als ursprünglich geplant: Die 25:34-Niederlage gegen die ESG Crumstadt/Goddelau wurde nachträglich als Sieg für den TVL gewertet, da die Crumstädter mit ihrem Hofheimer Coach Frank Herbert nicht spielberechtigte Akteure dabei hatten. „Das tut mir für Crumstadt ganz ehrlich leid, denn sie haben natürlich völlig verdient bei uns gewonnen. Und wegen einer solchen Formalie das Spiel rückwirkend zu verlieren, ist immer blöd. Aber für uns entspannt sich die Situation natürlich deutlich“, so Schmied.

Kaum personelle Sorgen

In Fürth erwartet die Lampertheimer ein spielstarker Gegner, der mit Fabian Beye im Rückraum und Henrik Richter im Tor seine überragenden Akteure hat. „Aber auch die anderen Spieler sind richtig gut. Da wird es ganz schwer für uns“, so der TVL-Coach. Die HSG Fürth/Krumbach bevorzugt das schnelle Umschaltspiel aus einer eher offensiven Deckung heraus. „Da müssen wir aufpassen, dass sie nicht ins Rollen kommen“, warnt Schmied, der aber auch gute Erinnerungen an diesen Gegner hat: In der Saison, als Fürth in die Landesliga aufgestiegen ist, hat er mit seinen Lampertheimern dem Gegner zwei Punkte abgeknöpft. „Das sollte doch ein gutes Omen sein“, meint der Trainer mit einem Schmunzeln.

Fürths Coach Stefan Eger warnt indes eindringlich vor den Ried-Handballern: „Das ist eine junge, schnelle Mannschaft, die einem das Leben sehr schwer machen kann. Wir dürfen uns gegen deren offensive Deckung keine Fehler erlauben, die mit Kontern bestraft werden.“ Aber an der Zielsetzung lässt Eger auch keine Zweifel: „Wir sind zwar nicht komplett, aber es muss unser Anspruch sein, zu gewinnen.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Personell hat der TVL derzeit nur wenige Sorgen. Max Deissler wird beruflich bedingt zwei Wochen pausieren, Tobias Hedderich ist noch verletzt. Wann er sein Comeback feiern kann, steht noch nicht fest. „Alle anderen sind fit“, so Schmied, der zudem noch einen Neuzugang in der Hinterhand hat: Von der TG Biblis kommend hat sich Marco Schmitz den Spargelstädtern angeschlossen. Seit drei Wochen ist der 22-Jährige im Training dabei und soll nach der Weihnachtspause fester Bestandteil des Teams sein.