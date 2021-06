Heddesheim/Viernheim. Mit einem starken Teilnehmerfeld läuten die Handballer der SG Heddesheim mit ihrem Löwen-Cup auch in diesem Jahr wieder die heiße Phase der Saisonvorbereitung ein. Vom 30. Juli bis 1. August werden acht Teams um den Turniersieg spielen, darunter mit Oftersheim/Schwetzingen, Großsachsen, Friesenheim-Hochdorf, Groß-Bieberau und Haßloch gleich fünf Drittligisten. Ergänzt wird das Teilnehmerfeld vom Oberligisten TSV Birkenau und den beiden Badenligisten SG Heddesheim und TSV Amicitia Vienheim.

Bei den Viernheimern wurde indes auch schon der traditionelle Osada-Cup terminiert: In der Wald-Sporthalle wird sich der Gastgeber vom 6. bis 8. August mit Heddesheim, Birkenau, Hochdorf, Hanau, Mundenheim, Worms und dem TV Friedrichsfeld messen.

Frauen-Wettbewerb entkoppelt

Dass beide Turniere angesichts des auf den 2. Oktober nach hinten verschobenen Saisonstarts in den Badenligen recht früh liegen, ist für Thomas Schmid von der SG Heddesheim kein Problem: „Die Mannschaften wollen endlich wieder spielen und außerdem müssen die Drittligisten, die bei uns am Start sind, schon Ende August in die Runde starten“, gibt er zu Bedenken.

Die Frauen-Konkurrenz bei der SG Heddesheim ist, wie schon im vergangenen Jahr, terminlich vom Männerturnier entkoppelt und wird am 28. August stattfinden. Damit soll gewährleistet werden, dass die Hygienemaßnahmen wieder bestmöglich umgesetzt werden. me

