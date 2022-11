Endlich der erste Sieg

Biblis. Die Erleichterung bei den Handballerinnen der FSG Biblis/Gernsheim und ihrem Trainer Armin Schulz war riesig: Mit 25:22 (9:11) feierte der Bezirksoberliga-Absteiger aus dem Ried seinen ersten Sieg in der Bezirksliga A und für Schulz war es überhaupt der erste Pflichtspielerfolg seiner Amtszeit bei der FSG. „Wir haben heute Moral und Kampfgeist gezeigt. Gerade in den letzten Minuten war deutlich zu erkennen, dass meine Spielerinnen diesen Sieg unbedingt wollten und auch daran glaubten“, meinte der Bibliser Trainer.

Doch bis es so weit war, war es gegen spielstarke Gäste ein hartes Stück Arbeit. In der ersten Hälfte tat sich Biblis/Gernsheim gegen die robuste Spielweise der Odenwälderinnen schwer, ließ zudem im Angriff zu viele Chancen aus und auch die 5:1-Deckung funktionierte nicht ideal. „Denise Nathmann hat zwar auf der vorgezogenen Position das Angriffsspiel Fürths immer wieder gestört, aber dahinter waren zu große Lücken“, monierte Schulz.

Die Folge war, dass die FSG bis zur Pause meist knapp hinten lag. Zum Start in die zweiten 30 Minuten stellte der Trainer seine Defensive um, ließ fortan mit einer offensiven, aggressiven 6:0-Abwehr agieren, was deutlich besser klappte. Beim 15:14 (40.) übernahmen die Ried-Handballerinnen die Führung. Fürth konterte zwar noch einmal zum 18:18 (50.), doch in der Schlussphase hatte Biblis/Gernsheim den längeren Atem und setzte sich über 21:18 und 23:20 verdient mit 25:22 durch.

Sonderlob für Monika Kusicka

„Biblis hat heute verdient gewonnen, auch weil wir viel zu viele Möglichkeiten nicht nutzen konnten“, meinte Gäste-Trainer Gerald Röder enttäuscht und zollte der routinierten FSG-Torhüterin Monika Kusicka Respekt: „Sie hat klasse gehalten.“ Das konnte auch Armin Schulz unterschreiben, wollte aber eigentlich keine einzelne Spielerin hervorheben: „Das war heute ein Sieg des Kollektivs. Wir haben als Mannschaft überzeugt“, freute er sich.

FSG-Tore: Jasmin Baschnagel (6), Liboria Romano (6/2), Julia Schiefer, Katja Hensler (je 3), Denise Nathmann (3/1), Kerstin Bonifer (2), Birte Seelinger, Laura Schmidt (je 1). me