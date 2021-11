Emily Bölk - die Handball-Hoffnungsträgerin

Was es bedeutet, Handball für den ruhmreichen Traditionsclub Ferencváros zu spielen, erlebt Emily Bölk hin und wieder am Budapester Flughafen. Denn da kommt es schon mal vor, dass die Mannschaft von einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes an der wartenden Schlange vorbeigeführt wird, um schneller zum Flieger zu gelangen. Ferencváros ist eben nicht nur ein Verein, sondern ein Aushängeschild der ungarischen Hauptstadt. Und entsprechend wird man da schonmal bevorzugt behandelt.

Bölk spielt seit Sommer 2020 in Budapest. Gerade erst hat die 23-Jährige ihren Vertrag bis zum Juni 2024 verlängert, weil ganz einfach das Gesamtpaket stimmt. „Zum Leben ist das eine absolut geile Stadt und die vergangene Saison war mit der Meisterschaft überragend“, sagt die gebürtige Norddeutsche, für die sich mit dem Wechsel vom Bundesligisten Thüringer HC zu Ferencváros bislang alle Wünsche erfüllten. Vor allem auch der, sich als Handballerin zu verbessern. „Ich werde in jedem Training gefördert und gefordert. Wir schauen extrem viel Video, bereiten uns sehr akribisch vor - und das alles auf einem sehr hohen und professionellen Level.“ Genauso hatte sie sich das vorgestellt.

Startet mit Deutschland am Donnerstag gegen Tschechien in die WM: Emily Bölk.

Es verwundert daher nicht, dass Begeisterung in ihren Worten mitschwingt, wenn sie über die Möglichkeiten des Frauen-Handballs in Ungarn spricht, was natürlich automatisch auch etwas darüber aussagt, was in Deutschland alles eher nicht drin ist. Kraftraum und Trainingshalle stehen in Budapest immer zur Verfügung, es muss keine Rücksicht - etwa auf den Schulsport - genommen werden, was in Deutschland eher die Regel als eine Ausnahme ist. „Wenn wir um sechs Uhr morgens trainieren wollen, dann machen wir das. Und wenn wir um 22 Uhr am Abend in Halle wollen, geht das auch“, schwärmt Bölk.

Das ungarische Paradies

Frauen-Handball ist in Ungarn populär, er genießt einen riesengroßen Stellenwert, weshalb der 9,8-Millionen-Einwohner-Staat für alle Spielerinnen auch ein sehr begehrtes Ziel ist. Mit Alicia Stolle und der Mannheimerin Julia Behnke, die momentan nicht für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) auf dem Feld agieren will, stehen zwei weitere Deutsche in Budapest unter Vertrag und wissen die dortige Anerkennung für sie persönlich und ihren Sport zu schätzen.

Jede Woche wird eine Ligapartie live im Fernsehen übertragen. „Mit Vor-und Nachberichterstattung wie beim Fußball in Deutschland“, betont Bölk. Und so verwundert es auch nicht sonderlich, dass im Paradies des Frauen-Handballs die Besten der Besten spielen. KC Györ, der Hauptrivale von Ferencváros, gewann seit 2017 nur ein einziges Mal nicht die Champions League. Der Verein wird hochprofessionell geführt. So wie Ferencváros, wo ein Physiotherapeut, ein Masseur, ein Athletik- und Torwarttrainer fest zum Team gehören. In Deutschland ist das undenk-, weil nicht bezahlbar. Bei den ungarischen Spitzenvereinen ist das Standard. Trainiert wird außerdem immer mit einer Polaruhr, die Belastung wird in Echtzeit auf einem Tablet dokumentiert und sie kann deshalb stets entsprechend gesteuert werden. Besser geht es nicht.

EM-Debüt mit 18 Jahren

Bölk entschied sich vor knapp eineinhalb Jahren bewusst für den Wechsel ins Ausland und den Schritt aus der deutschen Komfortzone. Auch weil die 23-Jährige spürte, dass sie für die vergleichsweise kleine Bundesliga dann doch etwas zu groß geworden ist und die Zeit für einen Wechsel zu einem europäischen Topclub reif war. Sie wollte die Herausforderung Budapest. Sie bekam die Herausforderung Budapest. Und sie meisterte die Herausforderung Budapest, was aus ihr eine noch größere Hoffnungsträgerin für die deutsche Nationalmannschaft macht, als es die Rechtshänderin vorher ohnehin schon war.

Als 18-Jährige spielte sie 2016 bereits die EM in Schweden, längst galt sie da als „Wunderkind“. Seitdem nahm die Rechtshänderin an allen Turnieren teil, bei der am 2. Dezember startenden WM in Spanien führt sie die deutsche Mannschaft sogar zusammen mit Alina Grijseels an. Sie bilden ein Kapitäns-Duo.

Bölk macht dieses Amt zwar stolz, sie hält es aber nicht für entscheidend, was ihre Rolle angeht. „Ich will vorangehen, weil ich ein paar mehr Spiele und auch Erfolge auf hohem Niveau hatte“, sagt die Tochter von 1993-Weltmeisterin Andrea Bölk. Als Ferencváros-Star ist sie eine von vier Spielerinen (Dinah Eckerle, Team Esbjerg/Dänemark; Alicia Stolle, Ferencváros Budapest/Ungarn; Meike Schmelzer, CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud/Rumänien) im deutschen WM-Kader, die im Ausland ihr Geld verdienen.

Sie weiß um die Launen des Teams

Vor dem Beginn der Gruppenspiele gegen Tschechien (2. Dezember), Slowakei (4. Dezember) und ihre Wahlheimat Ungarn (6. Dezember) will sich Bölk auf kein konkretes WM-Ziel festlegen. Sie weiß um die Launen dieses bisweilen schwer zu erklärenden Teams, das bei den vergangenen Europa- und Weltmeisterschaften immer mal wieder kleine Ausrufezeichen setzte und Siege über Topnationen wie die Niederlande oder Norwegen feierte, aber auch stets den anvisierten Halbfinaleinzug verpasste: „Zuletzt haben ein wenig die Konstanz und auch die Breite im Kader gefehlt, um die Kräfte zu verteilen.“

Mehr Substanz im Aufgebot ist aber nur durch Entwicklung möglich. Doch ist dieser individuelle Fortschritt für die Spielerinnen in der Bundesliga überhaupt machbar? Muss man nicht Deutschland verlassen, um besser zu werden? „Das wäre auf jeden Fall zu überspitzt formuliert“, will Bölk nicht pauschal urteilen. Sie sagt aber auch: „Die Erfahrung, in einem Team mit qualitativ stärkeren Mitspielerinnnen um Einsatzzeit zu kämpfen, schadet nicht. Deutsche Mannschaften haben bislang nicht die Qualität gehabt, in den internationalen Wettbewerben weit zu kommen. Wenn man auf Vereinsebene bei den Besten spielen will, sind diese Clubs aktuell nicht in Deutschland.“

Man findet diese Vereine in Norwegen, Frankreich und Ungarn. Oder auch in Rumänien. Dort genießt der Frauen-Handball ebenfalls einen exzellenten Ruf. Die Spielerinen dürfen in den Städten, aus denen ihre Clubs stammen, sogar frei parken. Dieses Privileg gibt es noch nicht einmal in Budapest.