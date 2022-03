Mannheim. Das war ein perfektes Wochenende für die Handballerinnen der TSG Seckenheim. Und es zeigte, zu was das Oberliga-Team von Trainer Siggi Oetzel fähig ist, wenn ein paar personelle Alternativen zur Verfügung stehen. Hatte der Coach im Vorfeld noch schlimme Befürchtungen angesichts des kräftezehrenden Doppelspieltags am Samstag und Sonntag, so freute er sich danach umso mehr: Mit dem Rückenwind eines 24:15 (10:9)-Heimsiegs gegen den zuvor so souveränen Liga-Primus HSG Leinfelden-Echterdingen fertigten die Seckenheimerinnen am Sonntag auch den Tabellenzweiten HSG Strohgäu mit 24:18 (12:6) ab.

„Das waren zwei herausragende Spiele“, meinte Oetzel im Anschluss. „Wir hatten diesmal vier Auswechselspielerinnen und auch wenn einige davon zuletzt nicht trainieren konnten, so war das doch genug, um anderen mal eine Verschnaufpause zu geben“, sah der Trainer die Alternativen von der Bank als entscheidend an. Hinzu kam, dass sich Torhüterin Stella Gudenau in beiden Spielen in bestechender Form präsentierte und Nathalie Sabisch als Vollstreckerin glänzte. „Letztlich war es aber die Teamleistung, die den Ausschlag gegeben hat“, so Oetzel.

Gegen Leinfelden setzten sich die Seckenheimerinnen schon in der ersten Hälfte von 4:3 auf 6:3 und weiter auf 9:4 (20.) ab, mussten den Spitzenreiter dann aber wieder bis auf 10:10 kurz nach der Pause herankommen lassen. Doch während der TSG in den letzten Spielen dann die Luft ausgegangen wäre, gelang diesmal wieder die Wende und beim 16:11 (45.) war Seckenheim wieder auf der Siegerstraße und ließ sich über 20:13 (53.) bis zum Ende auch nicht mehr stoppen.

„Vielleicht hat uns Leinfelden etwas unterschätzt. Aber wenn man mit neun Toren gegen den Tabellenführer gewinnt, muss man selbst auch einiges richtig gemacht haben“, bilanzierte Oetzel. „Natürlich hat das Selbstvertrauen gegeben.“ Dies bekam dann keine 24 Stunden später Strohgäu zu spüren. Aus einer konsequenten Deckung heraus übernahmen die Seckenheimerinnen gleich das Kommando, führten 6:2 (19.) und 11:5 (27.). Im zweiten Abschnitt verkürzten die Gäste zwar auf 13:11, aber die TSG hatte die passende Antwort parat, konterte zum 15:11 und feierte über 20:14 (51.) einen klaren Sieg. me