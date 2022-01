Ein mulmiges Gefühl

Mannheim. Bei den Handballerinnen der TSG Seckenheim ist die Unbeschwertheit gewichen. Vor dem Spiel beim TSV Bönnigheim gibt TSG-Trainer Siggi Oetzel zu, dass innerhalb der Mannschaft die Zweifel größer werden, ob der Spielbetrieb angesichts der sich auftürmenden Corona-Welle tatsächlich das Richtige ist. „Für mich persönlich wird es auch immer fragwürdiger. Wenn der Verband morgen sagen würde, wir pausieren ab sofort für drei, vier Wochen, um nach dem erwarteten Höhepunkt der Welle wieder weiterzumachen, hätte ich absolut nichts dagegen“, sagt der erfahrene Coach.

Dabei hat das nichts mit der angespannten personellen Situation bei den Seckenheimerinnen zu tun. „Das war uns doch allen schon zu Saisonbeginn klar, dass das eng werden wird. Dass wir wenige Spielerinnen haben, darüber werden wir nicht jammern. Aber die Stimmung in Bezug auf die Corona-Situation beginnt inzwischen auch bei uns zu kippen“, verdeutlicht der Trainer.

Personallage bleibt angespannt

Wenn am Samstag (20 Uhr) die Partie beim Liga-Vierten in Bönnigheim angepfiffen wird, wird die TSG wieder einen extrem dünnen Kader haben. Positiv: Caro Vreden kommt nach ihrer Corona-Quarantäne in den Kader zurück, hat in dieser Woche auch wieder voll trainiert. Dafür wird Monja Lorenz fehlen und hinter dem Einsatz Carla Wiegand steht noch ein dickes Fragezeichen.

Um eine Operation ihrer Handverletzung kommt indes Anne Wild herum. Bei einem weiteren Arztbesuch wurde beschlossen, auf physiotherapeutische Maßnahmen zu setzen. Doch sechs bis acht Wochen wird die Rückraumspielerin fehlen. Saskia Hellberg laboriert noch an einer Sprunggelenksverletzung und steht ebenfalls nicht zur Verfügung. Torhüterin Sophie Stenner knickte am Dienstag im Training um und hat die beiden weiteren Übungseinheiten pausiert. „Sie wird aber auf alle Fälle mit nach Bönnigheim fahren“, ist Oetzel froh. „Dann schauen wir einfach mal, was wir dort holen können. Das ist auf alle Fälle ein Gegner, der unsere Kragenweite hat.“ me

