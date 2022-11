Ein Erfolg des Willens

Heddesheim. Das war ein hartes Stück Arbeit für die Handballerinnen der SG Heddesheim, doch umso größer war der Jubel nach dem 24:23 (13:12)-Sieg im Badenliga-Heimspiel gegen die TSG Wiesloch. „Das war 60 Minuten lang eng und am Ende vielleicht auch ein bisschen glücklich“, gab SGH-Trainer Marcus Otterstädter zu.

Wiesloch war leicht favorisiert, kam mit 8:2 Punkten in die Nordbadenhalle und war personell gegenüber den Heddesheimerinnen deutlich besser besetzt. „Bei uns hat die Grippewelle zugeschlagen“, hatte Otterstädter einige Ausfälle zu beklagen und musste nahezu mit der ersten Formation durchspielen. Glücklicherweise sprang die zuvor auch kranke Kathrin Scheiner auf der Spielmacherposition trotz Trainingsrückstands ein, machte ihre Sache sehr gut und verdiente sich nicht nur wegen ihrer sechs Treffer ein Sonderlob. Ebenso stark: Selina Hammersdorf mit ihren starken Eins-Gegen-Eins-Aktionen und am Ende elf Torerfolgen. „Das waren schon unsere Aktivposten“, so der Trainer, der aber insgesamt von einer starken Mannschaftsleistung sprach. „Das war sicherlich kein fehlerfreies Spiel, aber der Wille war immer da und hat zusammen mit der guten Deckungsarbeit den Ausschlag gegeben“, bilanzierte Otterstädter.

Nach dem 20:22-Rückstand (55.) drehten Ina Simeth und Hammersdorf mit einem Dreierpack das Ergebnis zum 24:22 30 Sekunden vor dem Ende. Der 23:24-Anschlusstreffer Wieslochs kam zu spät, um die SGH noch einmal in die Bredouille zu bringen.

HG Saase – Rot-Malsch 19:28

Immer düsterer sieht es für das punktlose Schlusslicht HG Saase aus: Selbst gegen den bisherigen Vorletzten Rot-Malsch war das Team von Trainer Branko Dojcak chancenlos, lag schon nach zwölf Minuten mit fünf Toren hinten und kam im weiteren Spielverlauf auch nie mehr heran. Als die Gäste auf 22:9 (40.) erhöhten, was die Messe längst gelesen. me