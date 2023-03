Ein echter Stimmungsdämpfer

Mannheim. In Alfred Gislasons Worten schwang ein wenig Niedergeschlagenheit mit. „Wir hatten uns mehr und bessere Ergebnisse erhofft“, sagte der Trainer der deutschen Handball-Nationalmannschaft, die am Sonntag in Hamburg gegen Dänemark mit 21:28 verlor. Wenige Tage zuvor war sein Team beim ersten Vergleich mit dem dreifachen Weltmeister ähnlich chancenlos und unterlag mit 23:30. Für Gislason blieb deshalb die bittere Erkenntnis, dass sein Team „ziemlich weit weg von einer Mannschaft wie Dänemark“ ist.

Am 27. April in Kristianstad gegen Europameister Schweden und am 30. April in Berlin gegen den WM-Dritten Spanien stehen für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) die nächsten Aufgaben im EHF-Euro-Cup an. In diesem Wettbewerb starten alle Nationen, die bereits für die EM 2024 in Deutschland qualifiziert sind. Und nach bislang vier Niederlagen in vier Spielen könnte es recht gut sein, dass die DHB-Formation den EHF-Euro-Cup ohne einen einzigen Punkt beendet. Das wäre zweifelsohne ein frustrierendes Erlebnis vor der Heim-EM im nächsten Januar.

„Wir wollten andere Ergebnisse haben, aber wir konnten viel aus den Spielen lernen“, sagte Gislason und meinte mit Blick auf das immer schneller nahende Turnier vor den eigenen Fans: „Ich weiß nicht, wie weit wir in zehn Monaten sein werden, bin aber optimistisch, dass wir dann besser spielen.“

Kapitän Johannes Golla wurde ein wenig deutlicher als der Bundestrainer. „Wir haben leider einen großen Schritt zurückgemacht im Vergleich zur Euphorie und dem Spiel, wie wir bei der WM aufgetreten sind. Wir müssen uns bewusst darüber sein, dass wir uns deutlich steigern müssen, wenn wir diese Ziele, die im Raum stehen, erreichen wollen“, sagte der Flensburger in dem Wissen, dass die Verbandsspitze das Halbfinale für die deutsche Mannschaft anvisiert. Golla betonte, dass man dafür „perfekt spielen“ müsse und auch „Glück“ brauche. Zudem gab er zu bedenken: „Wir sind momentan weit weg davon, perfekt zu spielen.“