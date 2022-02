Duell der Enttäuschten

Mannheim. Nach vier Niederlagen in Folge ist es für die Handballerinnen der TSG Seckenheim an der Zeit, wieder ein Erfolgserlebnis zu feiern. Im Heimspiel am Samstagabend (18 Uhr) gegen den SV Hohenacker-Neustadt soll die Trendwende geschafft werden, zumal der Gegner auch nicht vor Selbstvertrauen strotzt: Hohenacker hat seine letzten drei Spiele verloren. „Ich denke mal, beide Seiten suchen momentan etwas ihre Form“, sagte TSV-Trainer Siggi Oetzel.

In der Tabelle sind beide Teams auf Augenhöhe: Seckenheim steht auf Platz sieben (8:12 Punkte), könnte mit einem Sieg aber wieder zu den Gästen (5., 10:10) aufschließen. In gar nicht guter Erinnerung hat man bei der TSG das Hinspiel im Waiblinger-Ortsteil Hohenacker, als man mit der offensiven Deckung des Gegners überhaupt nicht zurecht kam und mit 24:37 unterging. „Das darf uns noch noch einmal passieren“, so Oetzel. „Wir wollen uns jeden Fall besser präsentieren, wollen im Angriff wesentlich couragierter in die Tiefe gehen und vor allem unsere technischen Fehler minimieren“, fordert der Coach, „denn sonst laden wir den Gegner zu Kontern ein wie im Hinspiel.“

Personell hat sich wenig verändert. Erneut werden acht Feldspielerinnen und zwei Torhüterinnen zur Verfügung stehen. Dabei gibt Anna Pagani nach ihrem Auslandssemester ihr Saisondebüt und soll auf Außen für Entlastung sorgen. Fehlen wird indes Rückraumspielerin Leah Ziegler, die sich einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zuzog. „Es ist schon ärgerlich: Da kommt mal eine Spielerin wieder dazu, dann fällt eine andere aus. Aber wir sind ja inzwischen daran gewöhnt, dass wir mit einem ganz dünnen Kader auskommen müssen“, will Oetzel nicht lamentieren, sondern verteilt ein Lob: „Im Training haben wir nur ganz selten mal einen Ausfall. Alle ziehen sehr gut mit.“ me

