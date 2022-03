Doppelter Einsatz unter schweren Bedingungen

Mannheim. Zwei Spiele binnen 23 Stunden – das ist die ambitionierte Aufgabe der Oberliga-Handballerinnen der TSG Seckenheim am Wochenende. Am Samstag um 18 Uhr empfängt das Team von Trainer Sigi Oetzel den souveränen Tabellenführer HSG Leinfelden-Echterdingen, am Sonntag kommt dann um 17 Uhr die HSG Strohgäu (4.) zum Nachholspiel in die Richard-Möll-Halle.

„Müssen in sauren Apfel beißen“

„Das ist natürlich nicht ideal, aber Strohgäu hatte keinen anderen freien Termin mehr und daher müssen wir jetzt in den sauren Apfel mit den beiden Spielen beißen“, so Oetzel, der auf die Frage nach Möglichkeiten der Belastungssteuerung angesichts der geringen Regenerationszeit fast lachen muss: „Theoretisch weiß man, wie das geht, aber praktisch lautet die Devise: Augen zu und durch. Bei gerade einmal acht Feldspielerinnen kann man niemanden wirklich schonen.“

Erneut haben die Seckenheimerinnen einen Mini-Kader zur Verfügung. Der Trainer hofft noch, dass Charlotte Denne zumindest für eines der beiden Spiele grünes Licht gibt, „aber ihre Achillessehnenprobleme werden kaum zwei Partien zulassen“. Hinzu kommt, dass Leah Ziegler nach ihrem Muskelfaserriss eigentlich in dieser Woche wieder ins Training einsteigen wollte, aber jetzt krankheitsbedingt nicht mitmachen kann. „Vielleicht kann sie am Sonntag ein paar Minuten Entlastung bringen, aber das muss man auch erst abwarten“, so Oetzel.

Und wären die personellen Unwägbarkeiten in Verbindung mit der Qualität der Gegner nicht genug, so sind die Seckenheimerinnen in dieser Woche auch noch in der Wahl ihrer Trainingsstätte zum Improvisieren gezwungen gewesen. Die Richard-Möll-Halle stand wegen Reinigungsarbeiten in den Ferien nicht zur Verfügung. Immerhin gelang es, am Dienstag auf Einladung von Oetzels Heimatverein Dutenhofen/Schifferstadt in Haßloch zu trainieren. „Die haben uns eine halbe Halle zur Verfügung gestellt und gegen Ende haben wir dann noch ein kleines Trainingsspiel gemacht“, war der HSG-Coach froh über die Unterstützung. Am Mittwoch stand eine Einheit im Fitnessstudio an, am Donnerstag durfte man beim TV Friedrichsfeld in der Lilli-Gräber-Halle trainieren. „Wir müssen froh sein, dass wir wenigstens zwei Einheiten hinbekommen haben“, so Oetzel.

Dass in beiden Hallen ein Harzverbot herrschte und damit eine wirklich intensive Vorbereitung auf das Wochenende nur bedingt möglich war, fiel kaum mehr ins Gewicht. „Jetzt geht es für uns darum, das Beste aus der verkorksten Situation zu machen“, wäre für den Trainer zumindest ein Erfolg aus den beiden Spielen Gold wert. „Alleine schon fürs Selbstvertrauen. Denn danach kommen dann die Spiele gegen die beiden einzigen Gegner, die noch hinter uns liegen, Heidelsheim und Schenkenzell. Und da steigt dann der Druck“, blickt Oetzel auf die Tabelle, in der Seckenheim nach zuletzt sechs Niederlagen in Folge mit 8:16 Punkten nur noch den drittletzten Rang einnimmt. me