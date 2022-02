Doch noch Stress für Lampertheim

Lampertheim. Ausgeträumt haben die Handballer des TV Lampertheim: Eigentlich wollte Trainer Achim Schmied mit seinem Team unter die ersten Sieben der Bezirksoberliga und damit in die Aufstiegsrunde. „Nicht, dass wir aufsteigen wollten. Wir wollten nur dem Stress der Abstiegsrunde entgegen“, erläutert Schmied. Doch nach der bitteren 21:32-Heimschlappe gegen den direkten Konkurrenten um Platz sieben, den SV Erbach, ist der Zug nach oben für die Lampertheimer abgefahren. Umso größere Bedeutung kommt dem Spiel am Samstag um 19.30 Uhr bei der TGB Darmstadt zu.

„Da Platz sieben dahin ist, sind die Punkte gegen vermeintliche Konkurrenten in der Abstiegsrunde umso wichtiger“, erinnert Schmied daran, dass diese Zähler in den weiteren Rundenverlauf ab dem 22. April mitgenommen werden. Darmstadt ist Tabellenzehnter mit 9:13 Punkten und steht einen Rang vor dem TVL, der als Elfter 8:12 Zähler auf dem Konto hat. Auch wenn angesichts noch drei ausstehender Spiele und damit sechs zu vergebenden Punkten Rang sieben, den die ESG Erfelden mit 10:10 Zählern inne hat, noch theoretisch in Reichweite ist, wirklich daran glauben kann in der Spargelstadt niemand mehr, angesichts des Restprogramms. Nach dem Darmstadt-Spiel kommt die verlustpunktfreie HSG Rüsselsheim/Bauschheim/Königstädten in die Jahnhalle, dann Erfelden.

Darmstadt gut in Schuss

„Wir tun gut daran, von Spiel zu Spiel zu schauen und uns jetzt auf Darmstadt zu konzentrieren. Das wird schon schwer genug“, warnt Schmied vor den Gastgebern. Besonderen Respekt hat er vor dem robusten und wurfgewaltigen Rückraum der TGB. „Da sind zwei, drei richtig gute Spieler dabei“, weiß der TVL-Coach.

Wie gefährlich Darmstadt ist, musste am vergangenen Wochenende die ambitionierte HSG Bensheim/Auerbach erleben, die mit 31:33 unterlag. „Das war noch einmal ein Ausrufezeichen“, sieht auch Schmied dieses Resultat als erneute Warnung vor dem Gegner.

Ob er selbst am Sonntag auf der Bank Platz nehmen kann oder noch einmal sein Co-Trainer Thorsten Jakob das Kommando übernimmt, steht noch nicht fest. „Aktuell befinde ich mich noch in Corona-Quarantäne“, erklärt Schmied. Entsprechend hat auch Jakob in dieser Woche die Spielvorbereitung – in Absprache mit Schmied – vorgenommen. Fehlen wird auf alle Fälle Benjamin Eschenauer mit seiner Bänderdehnung im Knie. Ein dickes Fragezeichen steht zudem noch hinter dem Einsatz von Tim Pfendler, der nächste Woche Klausuren zu absolvieren hat. „Das wird sich erst kurzfristig entscheiden“, sagt Schmied, „aber ansonsten sollten alle anderen Spieler an Bord sein.“

Gegenüber der Niederlage gegen Erbach wird es für die Lampertheimer in erster Linie darum gehen, wieder mehr Lösungen im Angriff zu kreieren. „Die 21 Tore gegen Erbach waren eindeutig zu wenig“, gibt Schmied seiner Mannschaft mit. me