Die Tabellenspitze im Blick

Mannheim. Zwei Spiele, zwei Derbys: Das ist das Programm in der Handball-Badenliga an diesem Wochenende. Während die SG Heddesheim und die SG Leutershausen am Sonntag um 17.30 Uhr um ihren ersten Punkt kämpfen, geht es zeitgleich zwischen dem TV Friedrichsfeld und dem TSV Amicitia Viernheim um den Anschluss an die Tabellenspitze.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ganz vorne liegt derzeit – durchaus überraschend – die TSG Plankstadt mit 8:0 Punkten. Doch sowohl Friedrichfeld (5:3), als auch Viernheim (4:2) liegen aussichtsreich im Rennen um eine Top-Platzierung. Für beide geht es erst einmal darum, sich unter den besten Vier zu etablieren, um sich für die Aufstiegsspiele zu qualifizieren. Die Friedrichsfelder wollen entsprechend versuchen, den TSV Amicitia „zumindest zu ärgern“, wie TVF-Sprecher Florian Kuhn erklärt: „Viernheim ist für mich in jedem Spiel in dieser Runde Favorit – und so auch bei uns. Das ist einfach die in der Breite am besten besetzte Mannschaft“, hat er Respekt vor den Südhessen.

Marco Dubois will mit Friedrichsfeld oben dranbleiben. © Berno Nix

Doch das mit der Breite im Kader ist für TSV-Amicitia-Trainer Christian Müller derzeit so eine Sache. „Wir haben zwei katastrophale Trainingswochen hinter uns“, kann er noch nicht abschätzen, wer in Friedrichsfeld alles mit auflaufen kann. „Bei uns geht die Erkältungswelle, ein Spieler nach dem anderen hat fürs Training abgesagt“, so Müller. Und als Selbstläufer sieht er das Spiel ohnehin nicht: „Friedrichsfeld ist schon immer sehr heimstark, und in dieser Runde haben sie eine richtig gute, eingespielte Mannschaft beisammen.“ Für TVF-Coach Marco Dubois ist ebenfalls klar, dass Viernheim der Favorit ist, aber mit einer kompakten Deckung und einer weiteren Reduzierung der einfachen Fehler will er den Gästen den Spaß am Spiel nehmen: „Chancenlos sind wir ganz bestimmt nicht.“

Wenn nicht jetzt, wann dann?

Bei der SG Heddesheim und der SG Leutershausen steigt der Druck: Vor dem direkten Duell der punktlosen Teams geben beide Seiten zu Protokoll: „Wann sollen wir punkten, wenn nicht in diesem Spiel?“ Doch auch wenn endlich die ersten Zähler geholt werden sollen, bei der SG Heddesheim bleibt man realistisch: „Uns war doch klar, dass die Runde ganz schwer wird. Wir befinden uns in einem Umbruch, haben zudem kurzfristig einige Spieler wegen Studium und Job verloren. Aber wir verfallen jetzt nicht in Panik“, so Thomas Schmid von der Sportlichen Leitung der SGH: „Wir geben unseren jungen Spielern die Rückendeckung, die sie brauchen. Die Entwicklung braucht aber eben Zeit.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Dass die Heddesheimer mit ihrem Trainer Mario Donat gar nicht weit von der Konkurrenz entfernt sind, zeigten sie bei der 25:28-Niederlage in Eppelheim, wo sie 50 Minuten auf Augenhöhe waren, ehe dem kleinen Kader die Kraft ausging, und auch beim 24:29 gegen Spitzenreiter Plankstadt. „Wenn wir etwas besser in der Breite besetzt sind, können wir mithalten“, ist Schmid überzeugt. Dies könnte schon gegen Leutershausen der Fall sein: Linkshänder Rouven Hofmann und Rückraumspieler Philipp Badent stehen kurz vor ihrem Comeback nach ihrer Verletzungspause. „Ob es schon für Sonntag reicht, ist aber nicht sicher“, schränkt Schmid ein. me