Berlin. Als Patrick Wiencek in den Essensraum des Berliner Teamhotels kam, musste er sich erst einmal einen neckischen Spruch von Alfred Gislason anhören. „Schön, dass ihr auch wieder da seid“, sagte der Trainer der deutschen Nationalmannschaft in Richtung des Kreisläufers – und meinte damit nicht nur Wiencek, sondern auch dessen Kieler Club-Kollegen Steffen Weinhold und Hendrik Pekeler.

Das Trio hatte auf die Handball-Weltmeisterschaft im Januar freiwillig verzichtet, wurde nun aber im Kreise der DHB-Auswahl wieder herzlich aufgenommen, wie Wiencek berichtet. Auch die augenzwinkernden Worte des Bundestrainers wusste er richtig einzuschätzen. Man kennt und schätzt sich eben aus gemeinsamen Zeiten beim THW Kiel, die erfolgreich waren.

Von Freitag bis Sonntag will Gislason nun mit der deutschen Nationalmannschaft die Olympia-Qualifikation klarmachen. Gegen Schweden, Slowenien und Algerien stehen drei Spiele in drei Tagen an, die beiden besten Teams des Vierer-Turniers sichern sich die Reise nach Tokio. Und mit der Rückkehr der drei Kieler Asse steigen nun mal die Erfolgschancen gewaltig – sehr wohl aber auch die Erwartungen. Obwohl Vize-Weltmeister Schweden und der EM-Vierte Slowenien der DHB-Auswahl auf Augenhöhe begegnen, wird von ihr die Olympia-Teilnahme erwartet.

Wiencek und seine THW-Kollegen kennen sich mit solchen Situationen aus. Sie haben sie zigfach erlebt – und oft gemeistert. Insofern ist die jetzige Herausforderung für sie nichts Ungewöhnliches. „Ich spüre keinen Extra-Druck. Wir sind Vollprofis und haben in jedem Spiel Druck“, sagt Wiencek, der wie auch Pekeler und Weinhold zur Kategorie Unterschiedsspieler gehört. Und das nicht nur wegen ihrer reinen handballerischen Klasse, sondern gerade auch wegen ihrer mentalen Qualitäten.

„Davon wird man abhängig“

Jeder aus diesem Trio ist eine echte Führungsfigur, die stabil bleibt, wenn die Mannschaft instabil ist, die gut ist, wenn andere schlecht spielen, die die Richtung vorgibt, wenn andere Orientierung suchen. Und im Zweifel gibt es dann ja auch noch Gislason, der traditionell schon eine Ruhe ausstrahlt, als koche er sich gerade einen morgendlichen Kaffee. Er demonstriert eigentlich immer Gelassenheit und signalisiert seinen Spielern damit, alles unter Kontrolle zu haben. Hektik ist ihm fremd. Und was ist mit Druck?

„Davon wird man abhängig“, räumt der Bundestrainer eine gewisse Sucht nach großen Herausforderungen und anspruchsvollen Missionen ein: „Wir wissen, dass es schwierig wird. Aber wir freuen uns auf die Aufgabe. Ich habe die Tage bis zu diesem Lehrgang seit Wochen heruntergezählt.“ Und mittlerweile, sagt Gislason mit der Erfahrung und Ruhe eines anerkannten Alles-Gewinners, könne er die hohen Erwartungen sogar genießen. Der 61-Jährige ist eben ein vom Ehrgeiz Getriebener, der nach immer neuen Erfolgen strebt und niemals zufrieden ist. Hat der rastlose Isländer ein Gipfelkreuz erreicht, plant er gleich schon den Aufstieg auf den nächsten Berg. Oder eben den Trip nach Tokio.