Die Lolas laufen heiß

Lampertheim. Die Anspannung steigt bei den Handballerinnen der FSG Lola: Am Samstag um 17.30 Uhr steht das Spitzenspiel bei der ESG Crumstadt/Goddelau an. Für Trainer Dieter Petermann vier Spieltage vor Rundenende bereits das Endspiel um die Meisterschaft der Bezirksliga A. „Wer das gewinnt, hat die allerbesten Karten“, so der FSG-Trainer, der aber keine Zweifel hat: „Wir sind gut drauf und werden in Crumstadt gewinnen.“

Wie gut die Lolas drauf sind, das zeigten sie am Dienstagabend, als sie im Nachholspiel dem TuS Zwingenberg keine Chance ließen und mit 34:15 (14:9) gewannen. „Das war in der zweiten Hälfte eine richtig starke Leistung. Daran wollen wir nun auch gegen Crumstadt anknüpfen“, fordert Petermann. Gegen Zwingenberg hatte die FSG nur in der ersten Viertelstunde etwas Probleme, setzte sich dann aber schnell und deutlich ab. „Unser Tempospiel lief“, brachte es der Trainer auf den Punkt.

Klar ist aber auch, dass Crumstadt eine ganz andere Hausnummer darstellt. Zwar hat die ESG viele Spiele nur knapp gewonnen, „sich irgendwie durchgemogelt“, wie es Petermann ausdrückt, aber unterm Strich stehen sie mit 22:4 Punkten auf Platz eins, Lorsch mit einem Spiel weniger und 21:3 Zählern auf Rang zwei. „Jetzt ist es Zeit, die Tabellenführung zu übernehmen“, lautet die Kampfansage des FSG-Trainers, der damit auch Revanche für die 18:19-Hinspielniederlage nehmen will: „Wir werden viele Fehler weniger machen, als noch im Hinspiel. Es gibt in dieser Begegnung nur Vollgas für uns. Dass die Lolas bis auf den Patzer gegen Crumstadt eine überragende Runde spielen, das zeigt auch ein Blick auf das Torverhältnis: Mit 324:205 stellt die FSG den besten Angriff und die beste Abwehr. Zum Vergleich: Crumstadt hat 249:221. „Jetzt müssen wir unsere PS aber auch in diesem entscheiden Spiel auf die Platte bringen“, fordert Petermann.

FSG-Tore gegen Zwingenberg: Nadine Gärtner (10), Katrin Grieser (8), Jana Brötzmann (5), Petra Fassoth (4), Nina Kornmann (3), Nadine Koob, Vanessa Ehret, Carola Richter, Lena Biedermann (je 1). me