Die Bürgerhalle kocht

Groß-Rohrheim. In der Schlussphase wurde es richtig hitzig in der Groß-Rohrheimer Bürgerhalle. Nicht, dass die Akteure auf dem Spielfeld überhart oder gar unfair agierten. Aber die Zuschauer machten lautstark ihrem Unmut über einige Schiedsrichterentscheidungen deutlich. Die Bürgerhalle glich einem Hexenkessel. Für den gastgebenden TVG blieb trotz großer Unterstützung das Happy-End dennoch aus: Gegen den ambitionierten TSV Pfungstadt reichte es für die Groß-Rohrheimer Bezirksoberliga-Handballer nur zu einem 29:29 (12:12)-Unentschieden.

Wobei TVG-Trainer Frank Herbert das „nur“ nach dem Spiel schnell relativierte: „Vor dem Anwurf wäre ich mit einem Punktgewinn gegen diese starke Mannschaft sofort einverstanden gewesen. Aber nach dem Verlauf der Partie fühlt es sich eher wie ein verlorener Punkt an“, gibt der erfahrene Coach zu. Er ärgerte sich vor allem über die Schlussphase, als sein Team in Unterzahl geriet und eine Zwei-Tore-Führung nicht über die Zeit retten konnte. „Die Entscheidungen der Unparteiischen fand ich unglücklich“, meinte Herbert. Für die Zuschauer waren die Rote Karte gegen Till Haas und die folgenden Zeitstrafe gegen Niklas Fries sowie Sebastian Haas indes nicht nur unglücklich, sondern skandalös. Die Wahrheit liegt sicherlich irgendwo dazwischen, was auch Herbert zugab: „Die Zwei-Minuten-Strafe gegen Niklas Fries kann man vielleicht geben, die Aktion von Till Haas war meiner Meinung nach keinesfalls Rot-würdig“, so der Trainer.

Von Beginn an entwickelte sich eine packende Partie, wobei sich Groß-Rohrheim glänzend eingestellt präsentierte und dem Favoriten das Leben extrem schwermachte. Gestützt auf einen Torhüter Alexander Wägerle in Topform stellten die Gastgeber eine sehr gute Defensive. „Alex war heute überragend. Wenn ich alleine an die Aktion kurz nach der Pause denke, als er einen Siebenmeter und zwei Nachwürfe abwehrte. Das war extraklasse und die Halle stand da natürlich Kopf“, lobte Herbert seinen Keeper. „Aber genau so eine Leistung braucht man auch, um gegen eine Mannschaft vom Kaliber Pfungstadt punkten zu können.“

Führung bis kurz vor Schluss

Im Angriff liefen Till Haas als Regisseur auf der Mitte und Alexander Anthes als treffsicherer Schütze zu Höchstform auf. Doch auch der Rest des Teams erwischte einen guten Tag, kämpfte und rackerte. Auf die taktischen Umstellungen der Pfungstädter fanden die Groß-Rohrheimer immer die passende Antwort und lagen immer knapp vorne.

Kurz vor der Pause glich Pfungstadt zwar einen 10:12-Rückstand zum 12:12 aus, „weil wir zwei Angriffe nicht getroffen haben“, so Herbert. Nach dem Seitenwechsel übernahm aber wieder der TVG das Kommando, erhöhte auf 21:18 (45.) und lag auch zehn Minuten vor dem Ende noch mit drei Treffern vorn. „Leider lief in der entscheidenden Phase einiges gegen uns“, trauerte Herbert dem möglichen Heimsieg nach. „Wir werden aber nicht den Kopf in den Sand stecken. Ganz im Gegenteil: Wir nehmen das Positive aus diesem Spiel mit.“ Vor der Weihnachtspause wartet auf die Groß-Rohrheimer noch einmal eine schwere Auswärtsaufgabe: Sie müssen am Sonntag zum Derby bei der HSG Bensheim/Auerbach ran.

TVG-Tore: Niklas Fries (9/4), Anthes (7), Fröhlich (4), Jan Fries, Till Haas (je 3), Sebastian Haas (2), Heß (1). me