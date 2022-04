Dicht dran am Punktgewinn

Biblis. Die Bezirksoberliga-Handballerinnen der FSG Biblis/Gernsheim haben sich erneut Respekt verdient, aber keine Punkte geholt: Im Heimspiel gegen den HC VfL Heppenheim unterlag das Team von Trainer Tobias Führer knapp mit 22:25 (9:10) und bleibt damit Tabellenletzter, während die Heppenheimerinnen auf Rang sieben kletterten. „Das ist schade, es war heute eindeutig mehr drin“, ärgerte sich Führer über die verpasste Gelegenheit, den Abstiegsplatz zu verlassen. „Aber noch haben wir vier Spiele zu absolvieren und werden alles versuchen, dem Abstieg noch entgegen“, gibt er sich vor dem Saisonendspurt kämpferisch.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die erste Hiobsbotschaft erreichte Führer schon vor dem Spiel: Die in den letzten Begegnungen so starke Torhüterin Lea Milius musste krankheitsbedingt passen, für sie stand wieder die erfahrene Monika Kusicka zwischen den Pfosten. „Sie hat ihre Sache gut gemacht, aber Lea war einfach in bestechender Form“, könnte sich der FSG-Trainer vorstellen, dass mit der etatmäßigen Nummer eins die Partie anders gelaufen wäre. Aber auch so verlangten sie den Heppenheimerinnen alles ab und deren Trainer Sascha Köhl, früher lange Jahre Coach bei der FSG, gab zu: „Biblis hat uns das Leben sehr schwer gemacht. Wir haben in dieser Runde schon gegen deutlich schwächere Mannschaften gespielt und entsprechend wundert es mich schon, dass sie soweit hinten drin stehen“, lobte Köhl die Gastgeberinnen.

Tatsächlich stand die FSG in der Deckung meist sicher, Heppenheim war häufig an der Grenze des Zeitspiels. „Leider haben sie dann noch einige Male unter Druck einen Treffer markiert. Das tut natürlich weh“, so Führer. Zudem bemängelte er, dass seine Mannschaft diesmal nicht ins schnelle Umschaltspiel kam und auch aus dem Rückraum nicht die nötige Durchschlagskraft an den Tag legte: „Zwei Rückraumtore in 60 Minuten sind einfach zu wenig.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Schlechter Start nach der Pause

Dennoch war Biblis/Gernsheim in der ersten Hälfte immer auf Augenhöhe, schaffte es aber nie, selbst vorzulegen. In der Pause nahmen sich die Gurkenstädterinnen noch einiges vor, aber dann ging der Schuss nach hinten los: Statt schnell auszugleichen kassierte man zwei Kontertore und lag mit vier Treffern hinten (12:16, 38.). „Das war der denkbar schlechteste Start in die zweite Hälfte“, ärgerte sich Führer, während Köhl von einem „Start nach Maß“ sprach. Während der HC VfL in der Folge druckvoller agierte und den Vorsprung sogar auf 20:15 (48.) ausbaute, scheiterte Bibis immer wieder im Abschluss. Doch der Kampfgeist stimmte und beim 20:22 drei Minuten vor dem Ende schien noch ein Punktgewinn greifbar. „Leider haben wir dann wieder zwei Fehler fabriziert und die Niederlage war besiegelt“, so Führer mit Blick auf das 21:25 in der Schlussminute, ehe Liboria Romano noch einen Strafwurf zum 22:25-Endstand verwandelte.

FSG-Tore: Liboria Romano (9/5), Lisa Götz (7/2), Denise Nathmann (3), Miriam Schmitzer (2), Katja Hensler (1). me