DHB-Frauen fahren zur WM

Hamm. Das am Ende souverän gesicherte WM-Ticket feierten die deutschen Handballerinnen mit einem kleinen Freudentanz auf dem Spielfeld. Nach dem 34:23 (15:11)-Erfolg im Play-off-Rückspiel am Dienstag gegen Portugal schloss sich die DHB-Auswahl in die Arme und hüpfte im Kreis, kurz darauf zog Bundestrainer Henk Groener ein positives Fazit. „Alle haben gespielt, alle haben Tore gemacht, alle haben sich gut eingebracht. Somit bin ich zufrieden“, sagte der Niederländer, auf den aber auch noch viel Arbeit wartet. „Wir wissen, dass wir noch nicht das Niveau haben, um bei einer WM ganz vorne dabei zu sein.“ Die WM-Endrunde findet vom 2. bis 19. Dezember in Spanien statt. dpa

