Von Marc Stevermüer

Frankfurt. Axel Kromer bemühte sich, den Zustand der deutschen Frauen-Nationalmannschaft nicht zu schlecht aussehen zu lassen, was keinesfalls verwunderte. In der Krise geht es ja immer um die Deutungshoheit. Das weiß auch der Sportvorstand des Deutschen Handball-Bundes (DHB). Und dass sich das Team nach der enttäuschenden Europameisterschaft im Dezember sowie dem anschließenden Rückzug der beiden Leistungsträgerinnen Julia Behnke und Kim Naidzinavicius – gelinde gesagt – in einer schwierigen Phase befindet, steht außer Frage. Zumal sich die Mannheimerin Behnke und die bisherige Kapitänin Naidzinavicius weder still noch leise und schon gar nicht im Guten freiwillig verabschiedeten, sondern dies durchaus geräuschvoll taten.

© picture alliance/dpa/wolf-sportfoto

Behnke schrieb zu ihren Beweggründen bei Instagram: „Ich liebe den Teamspirit und bin der Meinung, dass man einen Fahrplan benötigt, um sich auf höchstem Niveau weiterzuentwickeln – gerade als Team. Ich sehe diesen Fahrplan aktuell für die deutsche Nationalmannschaft nicht und die Differenzen der letzten Jahre konnten leider nicht beigelegt werden. Ich kann mich mit der Philosophie aktuell nicht identifizieren.“

Kromer sprach am Montag von einem „Austausch“ zwischen ihm, Bundestrainer Henk Groener und den beiden Spielerinnen, in dessen Verlauf man festgestellt habe, dass eine „Zusammenarbeit so nicht gewünscht ist“. Der Sportvorstand verwahrte sich zudem gegen die Interpretation, dass es „in der Mannschaft ein Problem gibt“. Vielmehr seien die „Erwartungen der Spielerinnen“ Benhke und Naidzinavicius auf der einen Seite sowie die des Verbandes auf der anderen „nicht übereingekommen“. Unter dem Strich fehlen dem DHB aber trotzdem von nun an zwei seiner besten Spielerinnen, was die anvisierte Rückkehr in die Weltspitze natürlich erschwert, vielleicht sogar gefährdet.

Vor den beiden WM-Play-off-Begegnungen gegen Portugal am Samstag in Luso und am 20. April in Hamm bedauerte Groener deshalb den DHB-Verzicht der zwei langjährigen Leistungsträgerinnen. „Ich finde es schade, wenn gute Spielerinnen für eine Mannschaft – aus welchem Gründen auch immer – nicht zur Verfügung stehen. Aber ich kann damit leben. Es bringt nicht viel, über die Spielerinnen lange nachzudenken, die nicht da sind“, sagte Groener, der wie auch Kromer deutlich machte (oder machen wollte), dass es kein generelles Problem im Kader gebe. „Als klar war, dass wir künftig ohne Kim und Julia auskommen müssen, haben wir mit allen Gespräche geführt. Jeder bekam die Chance, sich zu äußern“, berichtete der Niederländer, dessen Vertrag nach der Weltmeisterschaft im Dezember endet.

Kromer deutete Verhandlungen über eine Verlängerung der Zusammenarbeit an. Sollte es so kommen, dürften Behnke und Naidzinavicius aber auch in Zukunft wohl nicht zur Verfügung stehen.

