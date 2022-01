Deutsche Handballer absolvieren in Mannheim EM-Test gegen die Schweiz

Mannheim. Deutschlands Handballer wollen mit einem erfolgreichen Auftritt im Länderspiel gegen die Schweiz weiter Schwung für die Europameisterschaft holen. Bundestrainer Alfred Gislason erhofft sich in der Partie am Freitag (16 Uhr) in Mannheim wichtige Aufschlüsse für die in der kommenden Woche beginnende Endrunde. Im Duell mit den Eidgenossen kann Gislason auf den kompletten 18-köpfigen Kader zurückgreifen. Die EM-Generalprobe bestreitet die DHB-Auswahl am Sonntag gegen Olympiasieger Frankreich.

