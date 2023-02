Der nächste Anlauf

Großsachsen. Gelingt im Kellerduell der erste Punktgewinn? Die Handballerinnen der HG Saase hoffen am Sonntag (16 Uhr) bei der HG Königshofen/Sachsenflur endlich auf ein Erfolgserlebnis. Derzeit ist Saase mit 0:22 Punkten Schlusslicht, hat schon sechs Zähler Rückstand auf das Team aus dem Taubertal. Entsprechend sieht auch Branko Dojcak, Trainer der Bergsträßerinnen, den Klassenerhalt als fast unmögliches Unterfangen an, er will aber auf keinen Fall ohne Punkte sein Trainerstation bei der HG Saase beenden.

Dass Königshofen derzeit auch arge Probleme hat, zeigte sich am vergangenen Wochenende, als keine spielfähige Mannschaft gestellt werden konnte und das Spiel bei Spitzenreiter Oftersheim/Schwetzingen kampflos abgegeben wurde. Doch nun – wieder in eigener Halle – wird Königshofen sicherlich eine schlagkräftige Truppe aufbieten, um Saase, das sich zuletzt in Heddesheim beim 17:20 achtbar aus der Affäre zog, die Punkte im Kampf um den Klassenerhalt abzuknöpfen.

Zurück in die Erfolgsspur will die SG Heddesheim am Sonntag (15 Uhr) mit einem Sieg beim Tabellendrittletzten SG Nußloch. Die Partie ist noch ein Nachholspiel aus der Hinrunde und entsprechend haben beide Teams in dieser Saison noch nicht gegeneinander gespielt. Aber alleine die Papierform spricht eindeutig für das Team von SGH-Trainer Marcus Otterstätter: Mit einem Sieg könnte trotz der jüngsten bitteren 21:26-Niederlage gegen Brühl der zweite Tabellenplatz untermauert werden. Dazu hofft Otterstätter auf eine Reaktion, nachdem er mit dem Auftritt gegen Brühl so gar nicht zufrieden war. me