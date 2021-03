Montpellier. In der Nacht auf Montag wendet sich Rui Silva an einen engen Freund und langjährigen Wegbegleiter, den er schmerzlich vermisst. Und den er nicht mehr treffen, von dem er sich noch nicht einmal mehr verabschieden kann, weil er ihm plötzlich genommen wurde. „Du bist mit mir gelaufen, du hast mit mir geworfen, du hast mit mir ein Tor erzielt“, lauten die Worte des portugiesischen Handball-Nationalspielers, die er im sozialen Netzwerk Instagram veröffentlicht und an Alfredo Quintana richtet. Vor knapp drei Wochen erlitt der Torwart des EM-Sechsten im Training des FC Porto einen Herzinfarkt. Silva erlebte diesen schockierenden Moment mit, wenige Tage später starb sein Kumpel und Clubkamerad. Mit gerade einmal 32 Jahren.

Der plötzliche Verlust stürzte den aufstrebenden portugiesischen Handball nicht nur in tiefe Trauer. Der schlimme Schicksalsschlag erschütterte und quälte ihn, sorgte für Fassungslosigkeit und zog ihm ganz einfach den Boden unter den Füßen weg, weshalb nur wenige an eine Olympia-Teilnahme der Iberer glaubten. Mal abgesehen davon, dass die Konkurrenz aus Frankreich und Kroatien beim Qualifikationsturnier zu übermächtig erschien. Doch dann geschah tatsächlich das, was man Fügung oder Wunder nennen mag. Auf jeden Fall wurde das eigentlich Unmögliche wahr. Und zwar auf eine an Dramatik kaum zu überbietende Art und Weise.

Nach einer bitteren Niederlage gegen Kroatien benötigen die Portugiesen im abschließenden Spiel gegen Frankreich unbedingt einen Sieg. Zwischenzeitlich liegen sie sechs Tore zurück, doch die Iberer kämpfen sich leidenschaftlich und aufopferungsvoll zurück. In der letzten Minute gleichen sie aus, erobern danach noch einmal den Ball. Silva ist es, der sich das Spielgerät sichert. Die Zeit ist knapp, er macht sich im Gegenstoß auf die Reise – und zwar nicht allein, wie der 27-Jährige bei Instagram schreibt. Quintana läuft, wirft und trifft mit ihm. Fünf Sekunden vor dem Abpfiff. Zum 29:28-Sieg. „Jetzt fahren wir nach Tokio und gemeinsam werden wir weiterhin Geschichte schreiben. Heute und für immer“, setzt Silva seine von Schmerz, Freude und Stolz geprägten Zeilen fort und versieht sie noch mit einem Foto seines Oberarmes. Darauf zu sehen: ein neues Tattoo mit dem Konterfei seines viel zu früh gestorbenen Freundes, an den an diesem historischen Abend in Montpellier alle denken.

Die Spieler weinen vor Glück und Trauer gleichermaßen, in diesem Augenblick der absoluten Gefühlsextreme und des größten Erfolgs des portugiesischen Handballs streifen sie vereinzelt ein Quintana-Trikot über und zeigen es beim Mannschaftsfoto jubelnd in die Kameras. Es ist ein emotionales Bild, das um die Welt, vor allem aber und unter die Haut geht. Denn in diesem Moment ist das Team dem Himmel – und somit ihrem viel zu früh gestorbenen und unvergessenen Keeper – ganz nah.

„Wir haben das nicht alleine erreicht. Es gab eine Person, die uns sehr geholfen hat, hierher zu kommen. Ich möchte ihm sehr für alles danken, was er für uns getan hat“, erinnert Nationaltrainer Paulo Pereira nach dem Triumph an den Torwart, der mit starken Paraden dafür sorgte, dass sich Portugal bei der EM 2020 Rang sechs und somit die Teilnahme an einem Olympia-Qualifikationsturnier sicherte. Nun geht es im Sommer nach Tokio – und irgendwie wird dann auch Quintana dabei sein.