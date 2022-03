Lampertheim. Damit hatten selbst die kühnsten Optimisten nicht gerechnet: Der TV Lampertheim hat tatsächlich noch einmal eine Chance, sich für die Aufstiegsrunde der Handball-Bezirksoberliga zu qualifizieren. Nachdem es am Donnerstagabend eine ganz bittere 27:36-Schlappe gegen die TGB Darmstadt setzte, schien der Zug abgefahren zu sein, die vier Punkte, die aus den letzten drei Spielen nötig wären, unerreichbar. Doch dann kam der Sonntagabend und eine furiose Leistung gegen den souveränen Spitzenreiter HSG Rüsselsheim/Bauschheim/Königstädten. „Das war schon Wahnsinn“, gab auch TVL-Trainer Achim Schmied zu. Mit 37:34 (20:20) bezwang der Tabellenelfte aus der Spargelstadt den Primus und hat jetzt tatsächlich am nächsten Sonntag im letzten Spiel gegen die ESG Erfelden die Chance, noch auf Rang sieben zu springen und damit in die Aufstiegsrunde zu kommen. „Das ist nun ein Endspiel für uns. Wir haben es noch einmal selbst in der Hand“, blickt Schmied gespannt auf die Partie gegen den Liga-Zehnten.

Mit einer ähnlichen Leistung wie gegen Rüsselsheim, davon ist der TVL-Coach überzeugt, stehen die Chancen sehr gut. Aber Schmied weiß natürlich auch, dass das einzige Konstante in den letzten Wochen die fehlende Konstanz war. „Heute war das richtig klasse. Wir haben endlich einmal wieder Handball gespielt, haben den Ball laufen lassen und uns nicht immer wieder in Einzelaktionen verzettelt“, lobte der Trainer sein Team.

Justus Fröhlich steuerte elf Treffer zum TVL-Coup bei. © Berno Nix

Dabei begann es für die Lampertheimer gar nicht gut. 1:7 lagen sie nach acht Minuten hinten. „Vielleicht war das aber gerade für Rüsselsheim ein Problem. Die hohe Bereitschaft, die absolute Motivation und der Biss waren nach der scheinbar lockeren Führung bei ihnen etwas weg“, so Schmied, dessen Mannschaft immer besser reinkam und nach dem 7:12 (15.) mit einem Zwischenspurt zum 14:12 (22.) die Führung übernahm.

Von da an entwickelte sich eine ausgeglichene, temporeiche Partie mit leichten Vorteilen für die Spargelstädter, die immer wieder mit dem siebten Feldspieler agierten und damit die Gäste vor große Probleme stellte. Trotz der vielen Gegentreffer war Schmied auch mit der Deckungsarbeit „sehr zufrieden“. Immer wieder gelang es dem TVL, Bälle herauszufangen und Konter zu laufen, die diesmal auch konsequent vorgetragen wurden. Von der Dominanz, die man von Rüsselsheim in dieser Runde meist gewohnt ist, war auch im zweiten Abschnitt kaum etwas zu sehen. Beim 22:22 (35.) und 30:30 (50.) gelang den Gästen noch zweimal der Ausgleich, ansonsten legte Lampertheim vor.

Robin Kettler fällt vorerst aus

Über 33:30 (53.) und 37:32 (58.) feierte Lampertheim mit der bislang besten Saisonleistung einen nie für möglich gehaltenen Heimsieg. Einen Wermutstropfen gab es dann aber noch kurz vor dem Ende, als sich Robin Kettler einen Finger brach und vorerst ausfallen wird. Zudem wurde am Rande der Partie bekannt, dass der verletzte Kreisläufer Benjamin Eschenauer auch nicht mehr anfangen wird: „Benjamin hat uns mitgeteilt, dass er seine Karriere beendet“, bedauert Schmied den Entschluss des Routiniers, der sich aber schon abgezeichnet hatte. Aber auch eine positive Personalie gab es zu vermelden: Marco Schmitz, der im Herbst von der TG Biblis nach Lampertheim wechselte, bekam erstmals längere Einsatzzeiten „und hat seine Sache sehr gut gemacht“, lobte der TVL-Coach den Neuzugang. „Aber letztlich war das heute eine mannschaftlich geschlossene Leistung – so, wie man sich das eigentlich vorstellt.“

TVL-Tore: Fröhlich (11), Gaebler (7), Karb (5), Pfendler (4), Nieter (3/1), Deissler (2), Schmitz, Kettler, Größler, Emmerich, Kühr (je 1). me