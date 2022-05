Lampertheim. Nächster Rückschlag für den TV Lampertheim in der Abstiegsrunde der Handball-Bezirksoberliga: Im Derby gegen den HC VfL Heppenheim unterlagen die Spargelstädter in eigener Halle mit 20:27 (8:12). „Das war heute gar nichts“, ärgerte sich TVL-Trainer Achim Schmied über einen schwachen Auftritt, insbesondere in der Offensive. „Wir haben nie den nötigen Druck entfalten können, das war im Angriff viel zu wenig.“

Bereits in der ersten Viertelstunde lief Lampertheim einem Rückstand hinterher, von 3:5 (10.) wuchs er auf 5:10 (22.) an. Kurz nach der Pause verkürzte der TVL zwar noch einmal auf 8:11 und etwas Hoffnung keimte auf, aber drei, vier individuelle Fehler später war diese auch schon wieder verflogen. Ab dem 9:16 (35.) glaubte auch Achim Schmied nicht mehr so recht daran, dem Spiel noch eine Wendung geben zu können. „Wir haben alles versucht, in der Deckung die unterschiedlichsten Varianten bis hin zu ganz offensiven gespielt. Aber das alles hat uns nicht mehr zurückgebracht. Unser Problem im Angriff konnten wir dadurch nicht lösen“, musste er erkennen.

Hinzu kam, dass auch noch reihenweise beste Chancen ausgelassen wurde und Heppenheims Keeper Marcel Vetter immer wieder den Gastgebern den Schneid abkaufte. „Dazu brauchte er keine überragende Leistung. Er hat einfach das gemacht, was ein Torhüter machen muss“, schüttelte Schmied etwas ratlos den Kopf. Dabei wäre es wohl selten so einfach gewesen, gegen Heppenheim zu punkten. Schließlich fehlten mehrere Leistungsträger, unter anderem der frühere TVL-Spieler Nico Glanzner, so dass selbst deren Trainer Timo Leister sich noch einmal das Trikot überstreifte, um hier und da etwas Entlastung zu bringen. „Wir hatten uns das hier deutlich schwerer vorgestellt“, gab er im Anschluss an das sehr zerfahrene Spiel zu.

Dass die Heppenheimer sich die Punkte verdient haben, daran gab es auch bei Schmied keine Zweifel: „Sie haben das heute solide gelöst und wir fanden nie zu unserer Leistung. Jetzt müssen wir schauen, dass wir in den letzten beiden Partien noch etwas holen, sonst wird das nichts mit dem Klassenerhalt“, befürchtet der Trainer, der mit seinem Team auf dem vorletzten Rang auf der Stelle tritt, während die Konkurrenz immer wieder punktet.

TVL-Tore: Nieter (9/4), Pfendler (3), Karb, Frei, Fröhlich (je 2), Deissler, Gaebler (je 1).

HC VfL-Tore: Schütz (6), Walz, Fickel, Rasch (je 4), Müler (3), Leister (2), Kasper (2/2), Schmitt, Kubasta (je 1). me

