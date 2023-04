„Das ist die beste Mannschaft der Liga“

Groß-Rohrheim. Der Saisonendspurt hat es für die Bezirksoberliga-Handballer des TV Groß-Rohrheim mit drei packenden Derbys in sich: Nach dem 28:25 am Freitag gegen Heppenheim steht nun das Spiel beim TSV Pfungstadt an, ehe die Runde mit der Heimpartie gegen Bensheim/Auerbach abgeschlossen wird. „Das sind noch richtig interessante Spiele“, freut sich TVG-Trainer Frank Herbert. Besonders auf das Duell mit Pfungstadt am Samstag (19 Uhr): „Das ist für uns ein Bonusspiel, das wir uns mit den zurückliegenden acht Spielen in Folge verdient haben. Die Liga schaut da noch einmal auf uns“, sagt der Coach.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Tatsächlich geht es für Pfungstadt, das derzeit mit einem Punkt Vorsprung auf Roßdorf/Reinheim das Klassement anführt, um enorm viel. „Den Druck haben die Pfungstädter, die unbedingt aufsteigen wollen und sich daher keinen Ausrutscher erlauben dürfen“, so Herbert. Doch Groß-Rohrheim fährt mit breiter Brust in die Großsporthalle und wird dem Starensemble um den langjährigen Drittliga-Spieler Till Buschmann auf alle Fälle Paroli bieten.

„Wir sind gut vorbereitet, haben einen Lauf und schon im Hinspiel haben wir gezeigt, dass Pfungstadt uns durchaus liegt“, erinnert Herbert an das 29:29-Remis aus dem Dezember. „Damals haben wir wirklich gut gespielt und genau daran gilt es nun anzuknüpfen“, so der Coach, der aber auch zugibt: „Es wäre sehr vermessen zu sagen, wir fahren jetzt nach Pfungstadt und hauen die weg. Das ist schon die beste Mannschaft der Liga, verfügt über herausragende Individualisten“, zollte der erfahrene Trainer den Gastgebern Respekt: „Pfungstadts Kader ist eindeutig darauf ausgelegt, aufzusteigen.“

Mehr zum Thema Handball-Bezirksoberliga Groß-Rohrheim untermauert Rang fünf Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Handball TVG will eine Rechnung begleichen Mehr erfahren

Mit maximalem Einsatz und einer stabile Defensive, bei der insbesondere der Mittelblock gegen die ständigen Kreuzbewegungen des TSV-Rückraum Schwerstarbeit verrichten muss, will Groß-Rohrheim ins Spiel finden und dann mit Nadelstichen in der Offensive erfolgreich sein.

Saisonaus für Dominik Reis

Sollte dem TVG nicht die Überraschung gelingen, dann könnte Pfungstadt nach der Partie schon die Korken knallen lassen. Denn zeitgleich muss Roßdorf/Reinheim beim heimstarken Dritten, der HSG Fürth/Krumbach ran. Gewinnt Pfungstadt und Roßdorf verliert, dann wäre der Titel vergeben. „Wir wollen aber nicht die Wegbereiter für den Aufstieg des TSV sein“, lautet die klare Kampfansage von Herbert.

Verzichten müssen die Groß-Rohrheimer, aktuell Fünfter und nach Punkten gleichauf mit dem Vierten SV Erbach, am Samstag auf den Abwehrstrategen Dominik Reis, der sich im Spiel gegen Heppenheim eine schwere Schulterverletzung zuzog.

„Das ist wirklich schade. Für die Mannschaft und natürlich besonders für Dominik“, so Herbert. „Er hat sich in der Rückrunde enorm gesteigert, war zuletzt in einer bestechenden Form und wird uns nun natürlich sehr fehlen und unsere Möglichkeiten – gerade im wichtigen Mittelblock der Deckung – sehr einschränken.“

Immerhin ist der restliche Kader komplett an Bord. Till Haas und Louis Erlemann konnten unter der Woche beruflich bedingt zwar nicht trainieren, „aber insgesamt lief es in den Übungseinheiten wirklich gut und ich bin mir sicher, dass die Jungs es jetzt auch gegen Pfungstadt noch einmal wissen wollen“, hat Frank Herbert eine positive Stimmung in seinem Team ausgemacht. me